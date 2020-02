Alya ob 20-letnici: Kariero sem ustvarila iz nič

Letošnje leto je za pevko Alyo leto obujanja spominov na začetek glasbene kariere. Svojih 20 let na glasbeni sceni opisuje kot zelo intenzivnih. Nastope je začela na festivalih, a se je kmalu odločila za samostojne koncerte, ker si je to najbolj želela. "Hitro sem ustvarila svojo skupino in nadaljevala. Začela sem peti lastne pesmi, izdala svojo ploščo in tako sem v vsej karieri izdala štiri albume, osvojila ogromno nagrad, med njimi platinasto in zlato ploščo," je dejala Alya za 24ur.com.

Ena najbolj zanimivih izkušenj, ki jih je doživela v vseh teh letih, je koncert v zraku, ki ga je imela v Zagrebu skupaj s hrvaškim glasbenikom Massimom Savićem. Prav tako je ponosna na vse svoje nastope v tujini, med drugim v Franciji, Španiji, Grčiji, Katarju, Bolgariji, na Poljskem in Hrvaškem. Svojo obletnico bo obeležila z velikim nastopom oktobra v enem od ljubljanskih klubov. "Če gre za res velik koncert, imam še vedno tremo, ker vem, da moram dati vse od sebe. Včasih še vedno čutim metuljčke v trebuhu, in to je nekaj čudovitega. Če bi izvajalec samo užival na odru in bi moral dati vse od sebe, bi bilo to nekaj najlepšega, tako pa ti veliko energije vzamejo že priprave."

Glasbenica, ki jo poslušajo tako mladi kot starejši, največ zaslug za svoj začetni uspeh pripisuje članu zasedbe Šank Rock: "Matjaž Jelen je eden prvih, ki so mi pomagali z nasveti. Ko sem stopila na glasbeno sceno, nisem imela poznanstev. Vso kariero sem ustvarila iz nič, in na to sem res ponosna. Največ pa mi pomenijo predvsem zadnja leta, ko sem začela nastopati tudi na jugu." Alya se je prav tako pred kratkim udeležila regijskega tekmovanja MAC – Music Awards Ceremony v Beogradu, kjer je bila nominirana za pesem Sedam dana na moru.