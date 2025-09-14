Svetli način
Alya s koncertom obeležila 25. obletnico kariere

Ljubljana, 14. 09. 2025 20.48 | Posodobljeno pred 1 uro

Alen Podlesnik
Četrt stoletja glasbenega ustvarjanja in koncertiranja po Sloveniji pa je ta teden v Cankarjevem domu obeležila priljubljena Alya. Na odru, kjer je pred 25 leti začela svojo kariero, so ji družbo delali številni glasbeni gostje, med njimi Čuki, Kvatropirci in fatalna Martina Švab.

Ob 25-letnici uspešne glasbene poti je v Cankarjevem domu nastopila Alya z razširjeno glasbeno zasedbo in številnimi glasbenimi gosti. Na odru so se ji pridružili Erosi, Kvatropirci, Martina Švab ter učenci glasbene šole Pop Music Center ter Čuki. Zbrani so slišali pesmi Fluid, A veš, Ti z Mano znaš, Car, Spet zaljubljena, Dobro jutro življenje in še veliko drugih, ki so jih napisali številni priznani avtorji – od Jana Plestenjaka do Tomija Megliča.

Alya je 25-letnico kariere obeležila v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Pevka je z intimnim koncertom občinstvo popeljala skozi glasbeno kariero, z osebno in srčno razlago pa je glasbenica obiskovalcem prikazala glavne postojanke na njeni bogati in razgibani glasbeni poti. Glasbenici veliko pomenijo tudi njeni učenci iz glasbene šole, večkrat je poudarila, da je zelo ponosna na vse mlade pevce.

Alya je tudi sicer poznana po energičnih glasbenih koncertih, zelo veliko ji pomeni pristen stik z občinstvom, ki je skozi celoten, skoraj dvourni koncert, sodelovalo z njo in pelo njene pesmi. Vrhunec koncerta je bila izvedba pesmi Dan ljubezni, ko je pozvala občinstvo, da vstane in se objame čez ramena. Po končanem koncertu je povedala: "Neizmerno sem hvaležna. Hvala vam! Brez vas se vse to ne bi moglo zgoditi!"

