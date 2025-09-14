Alya s koncertom obeležila 25. obletnico kariere

Ob 25-letnici uspešne glasbene poti je v Cankarjevem domu nastopila Alya z razširjeno glasbeno zasedbo in številnimi glasbenimi gosti. Na odru so se ji pridružili Erosi, Kvatropirci, Martina Švab ter učenci glasbene šole Pop Music Center ter Čuki. Zbrani so slišali pesmi Fluid, A veš, Ti z Mano znaš, Car, Spet zaljubljena, Dobro jutro življenje in še veliko drugih, ki so jih napisali številni priznani avtorji – od Jana Plestenjaka do Tomija Megliča.
Pevka je z intimnim koncertom občinstvo popeljala skozi glasbeno kariero, z osebno in srčno razlago pa je glasbenica obiskovalcem prikazala glavne postojanke na njeni bogati in razgibani glasbeni poti. Glasbenici veliko pomenijo tudi njeni učenci iz glasbene šole, večkrat je poudarila, da je zelo ponosna na vse mlade pevce.
Alya je tudi sicer poznana po energičnih glasbenih koncertih, zelo veliko ji pomeni pristen stik z občinstvom, ki je skozi celoten, skoraj dvourni koncert, sodelovalo z njo in pelo njene pesmi. Vrhunec koncerta je bila izvedba pesmi Dan ljubezni, ko je pozvala občinstvo, da vstane in se objame čez ramena. Po končanem koncertu je povedala: "Neizmerno sem hvaležna. Hvala vam! Brez vas se vse to ne bi moglo zgoditi!"
