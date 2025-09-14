Alya s koncertom obeležila 25. obletnico kariere

Četrt stoletja glasbenega ustvarjanja in koncertiranja po Sloveniji pa je ta teden v Cankarjevem domu obeležila priljubljena Alya. Na odru, kjer je pred 25 leti začela svojo kariero, so ji družbo delali številni glasbeni gostje, med njimi Čuki, Kvatropirci in fatalna Martina Švab.

Ob 25-letnici uspešne glasbene poti je v Cankarjevem domu nastopila Alya z razširjeno glasbeno zasedbo in številnimi glasbenimi gosti. Na odru so se ji pridružili Erosi, Kvatropirci, Martina Švab ter učenci glasbene šole Pop Music Center ter Čuki. Zbrani so slišali pesmi Fluid, A veš, Ti z Mano znaš, Car, Spet zaljubljena, Dobro jutro življenje in še veliko drugih, ki so jih napisali številni priznani avtorji – od Jana Plestenjaka do Tomija Megliča.

Alya je 25-letnico kariere obeležila v Cankarjevem domu v Ljubljani. FOTO: Danej Benulič icon-expand

Pevka je z intimnim koncertom občinstvo popeljala skozi glasbeno kariero, z osebno in srčno razlago pa je glasbenica obiskovalcem prikazala glavne postojanke na njeni bogati in razgibani glasbeni poti. Glasbenici veliko pomenijo tudi njeni učenci iz glasbene šole, večkrat je poudarila, da je zelo ponosna na vse mlade pevce.

Alya s spremljevalno zasedbo in gosti FOTO: Danej Benulič icon-expand