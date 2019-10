Alya z novim videospotom Spet zaljubljena

Zgodba vabi k razmisleku, kaj je tisto, kar v življenju res šteje

Alya je mnenja, da brezpogojna ljubezen premaga vse ovire in prav to izhodišče so želeli ustvarjalci z videospotom predstaviti gledalcem. "Zgodba se dogaja v stanovanju kjer statisti (prijatelji iz stanovanja) zaljubljenemu paru nosijo pravzaprav vse, zato v stanovanju kmalu ne ostane nič. Sporočilo, ki smo ga želeli prenesti ljudem je preprosto – tudi če nimava nič in če izgubiva prav vse, imava naju in najino brezpogojno ljubezen,"je dejala simpatična svetlolaska.