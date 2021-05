Alya predstavlja novo pesem Ti z mano znaš

Alya je ustvarila pesem, s katero želi ljudi spomniti na najpreprostejše, a hkrati najpomembnejše stvari v življenju: "Da se zjutraj zbudimo in smo hvaležni za vse ljudi, lepe priložnosti in dogodke v svojem življenju," je povedala pevka, ki je po uspešnici Spet zaljubljena ustvarila novo ljubezensko pesem Ti z mano znaš .

"Pesem je nežna in romantična, govori predvsem o hvaležnosti in predanosti v odnosu do partnerja. Kako lepo je imeti ob sebi nekoga, ki te res pozna, ki bere tvoje misli in občutke in ki mu lahko zaupaš. Nekoga, ki te pomiri že s samo prisotnostjo ali dotikom in takoj veš, da bo vse še dobro–njegov objem je tvoje zavetje,"je povedala Alya.

Pesem je nastala v sodelovanju s stalno ekipo, s katero Alya sodeluje v zadnjih letih – z Raayem, ki se podpisuje pod glasbo, in Marjetko Vovk, ki je napisala besedilo. Alya je povedala, da je bil ustvarjalni proces zelo hiter, pesem pa je nastala na relaciji Dalmacija–Slovenija, saj je nastajala, medtem ko je bila ona v osrčju Dalmacije, ostala ekipa pa v Sloveniji.