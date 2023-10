Dobrih 65.000 evrov za žrtve najhujših poplav v zgodovini Slovenije. To je rezultat velikega koncerta, ki ga je v domačem Mozirju organizirala pevka Alya. Z njo so prepevali številni glasbeniki, občinstvo pa je pripotovalo z vseh koncev države. Prisotni so bili tudi gasilci in družine, ki jih je prizadela ujma.