Alya o uničujočih poplavah: Ko sem videla fotografije, sem se zjokala

Popkast studio je obiskala nasmejana glasbenica Alya , za katero je precej pestro poletje. Poleg številnih koncertov po vsej Sloveniji se je to poletje podala še enemu izzivu naproti – dobrodošlico je izrekla psički Abbi. "Ime je dobila po legendarni Abbi in po otoku Aba v Dalmaciji, tako da so domačini zelo ponosni na to in so si takoj zapomnili ime," je dejala glasbenica, ki večji del poletja preživi v Dalmaciji, kjer so se domačini kar nekaj let 'mučili' z njenim imenom. "Veliko let sem bila Ajda, dolgo sem bila tudi Ajla," je v smehu dodala.

Kljub temu pa sta s psičko sedaj že popolnoma navezani, Abba pa je izredno priljubljena pri vseh. "Vsi me sprašujejo, kje je. Bila je tudi že na tonski vaji in med koncertom v zaodrju," je dejala Alya, ki pa se je v teh poletnih mesecih mudila tudi v glasbenem studiu, kjer je snemala novo pesem z naslovom Zdaj in za vedno , za katero je posnela tudi videospot. Pesem in videospot bosta luč sveta ugledala 26. avgusta. "Je plesna pesem z neko težo. Rada govorim o ljubezni in ljubezni nikoli ni preveč. Kaj pa smo brez ljubezni? Brez nje življenja na Zemlji ni. Pesem govori o prvi ljubezni, o metuljčkih, ki te razganjajo."

V pogovoru je Alya razkrila, koliko časa je načrtovala nakup štirinožne družinske članice, zaupala pa nam je tudi, na kakšne ovire je naletela na tej poti. "Moram priznati, da sem bila za veliko stvari do sedaj zaprta. Vedno sem rekla, da raje ne reagiram, ampak se mi je zdelo, da tokrat moram, ker lahko tolikim preprečim, da ne doživijo enakega kot jaz. To toliko boli, to je živo bitje in prav je, da se o tem govori," je povedala o neprijetni izkušnji pri nakupu pomeranke.

V Popkastu je Alya spregovorila tudi o svoji glasbeni šoli in predajanju znanja na nove generacije, dotaknila pa se je tudi lastnih glasbenih začetkov, vključno z drznimi modnimi odločitvami, zaradi katerih je hitro postala prepoznavna. "Sodelovala sem s številnimi stilisti, sem pa ugotovila, da tudi sama čutim, kaj bi želela, in sem se tudi sama lotila stiliranja," je dejala in dodala, da ji je pri modi pomagala tudi 'odštekana' mama, ki jo je vedno podpirala. Ko je večer pred podelitvijo nagrad ostala brez stilista, sta tako s skupnimi močmi čez noč ustvarili opravo, za katero sta bili nagrajeni – Alya je bila razglašena za najbolje oblečeno Slovenko tistega večera.

Zakaj Alya rada eksperimentira v glasbi? Kako se na to odzove slovensko občinstvo? Kako v svetu družbenih omrežij, ko je vse instantno, hitro pozabljivo, po drugi strani pa je prisotne ogromno konkurence, ostaja relevantna? Kje riše mejo med zasebnim in javnim življenjem? O tem in marsičem drugem v najnovejši epizodi Popkasta.

Od Plestenjaka do Modrijanov, vsi za dobrodelnost

Pevkino poletje in poletje vseh Slovencev pa so močno zaznamovale poplave, ki so prizadele tudi njeno domačo Savinjsko dolino. Dogodki so jo močno prizadeli, ob videnih prizorih je takoj navezala stik z bližnjimi in znanci, da bi preverila, če so v redu. 19. oktobra bo Alya s številnimi znanimi glasbeniki zato priredila dobrodelni koncert v pomoč vsem prizadetim v ujmi. "To delam, da zberem čim več denarja za vse, ki so bili poplavljeni in ostali brez vsega. Poklicala sem vse prijatelje, ki mi veliko pomenijo, od Jana Plestenjaka do Modrijanov, Kvartopircev in Dejana Dogaja, in vsi so bili pripravljeni priskočiti na pomoč in zame ter Savinjsko dolino oddelati koncert popolnoma zastonj ter se odpovedati celotnemu honorarju, da res naredimo dober koncert in zberemo čim več denarja." Ves izkupiček od koncerta bo namenjen za pomoč prizadetim v letošnjih poplavah v Savinjski dolini.