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Glasba

Alya predstavlja novo ljubezensko pesem

Ljubljana, 03. 11. 2026 17.06 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović
Alya

Nasmehe na obraze svojih poslušalcev je pevka Alya narisala z novo pesmijo. S Pravo kombinacijo sporoča, da nekatere povezave začutimo že ob prvem srečanju, a se njihova prava globina razkrije skozi leta. Je pesem o bližini, nežnosti in zaupanju. Prav zato so se ji v videospotu pridružili tudi njeni učenci iz glasbene šole, za katere verjame, da bodo nekoč še kako prisotni na glasbeni sceni. Kaj jim polaga na srce izkušena pevka?

Nekatere povezave začutimo že ob prvem srečanju, njihova prava globina pa se razkrije skozi leta. O takšni ljubezni, ki raste z nami ter ohranja bližino, nežnost in zaupanje, Alya poje v novi pesmi Prava kombinacija.

Alya
Alya
FOTO: Rene Kračun

Pod pesem se podpisujejo Maj Vlašič, Urša Vlašič in Miha Gorše. Videospot so snemali na domačiji Franka Bajca in njihovi posesti v Ajdovščini ter na Nanosu. V videospotu so zaigrali odlični nadobudni pevci iz Alyine glasbene šole Pop Music Center: Maj Vrečar, Isabella Žekar, Olivija Žekar in Lovro Bržnik, pridružil pa se jim je tudi Franko Bajc.

Prava kombinacija nas spomni, kako dragoceno je ob sebi imeti človeka, ob katerem smo lahko preprosto to, kar smo. V videospotu je nastopil tudi mladi nadobudni pevec Maj Vrečar, ji nedavno stal na velikem odru Stožic skupaj z Modrijani.

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alya pevka prava kombinacija

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