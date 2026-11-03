Alya predstavlja novo ljubezensko pesem

Nekatere povezave začutimo že ob prvem srečanju, njihova prava globina pa se razkrije skozi leta. O takšni ljubezni, ki raste z nami ter ohranja bližino, nežnost in zaupanje, Alya poje v novi pesmi Prava kombinacija.
Pod pesem se podpisujejo Maj Vlašič, Urša Vlašič in Miha Gorše. Videospot so snemali na domačiji Franka Bajca in njihovi posesti v Ajdovščini ter na Nanosu. V videospotu so zaigrali odlični nadobudni pevci iz Alyine glasbene šole Pop Music Center: Maj Vrečar, Isabella Žekar, Olivija Žekar in Lovro Bržnik, pridružil pa se jim je tudi Franko Bajc.
Prava kombinacija nas spomni, kako dragoceno je ob sebi imeti človeka, ob katerem smo lahko preprosto to, kar smo. V videospotu je nastopil tudi mladi nadobudni pevec Maj Vrečar, ji nedavno stal na velikem odru Stožic skupaj z Modrijani.
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