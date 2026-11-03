Alya predstavlja novo ljubezensko pesem

Nasmehe na obraze svojih poslušalcev je pevka Alya narisala z novo pesmijo. S Pravo kombinacijo sporoča, da nekatere povezave začutimo že ob prvem srečanju, a se njihova prava globina razkrije skozi leta. Je pesem o bližini, nežnosti in zaupanju. Prav zato so se ji v videospotu pridružili tudi njeni učenci iz glasbene šole, za katere verjame, da bodo nekoč še kako prisotni na glasbeni sceni. Kaj jim polaga na srce izkušena pevka?