Ambientalni house vedno vodi v romanco

House-pop variacije z dodatkom nežnega ženskega vokala ostajajo lepo in tudi cenjeneno glasbeno blago. Romantika, ki se cedi z drugega albuma angleške producentke in slavne didjejke je upravičeno naslovnjeno prav tako. Po strnjenih petnajstih letih radijskega in založniškega aktivizma na dekliškem ali ženskem polu elektroničnega ustvarjalnega spektra ima v Čilu rojena glasbenica profiliranih slog. Njeni nastopi, sprva na robu minuaturnih, danes pa glomaznih festivalskih plesišč, so Shanti Celeste priskrbeli zavidljivo stopnjo kreativne zbranosti. Nesporno nadarjena avtorica je iz dvojega že tako lahkotnejšega house diskurza albumu Romance namenila največ in najbolj, kar lahko nežnega, sanjavega, opojnega in ženstvenega elektronična gradnja lahko ponudi. Podobnih stilističnih ekstrahiranj se s precejšnjimi uspehi v zadnjih letih lotevajo števile Shantijeve kolegice. V tem sklopu spomnim na atistke, med katerimi izstopajo Jayda G, Tokimnosta, Peggy Gou, Jayda G, Tsha in Octo Octa. Shantin drugi album je v kontekstu daljših del vseh omenjenjenih poseben še zlasti zaradi bolj umirjene petočnosti in namerno zadržane vokalne ambicije. Ali drugače. Tangerine, prvenec producentke Celeste iz leta 2019 je, tako kot lanske ali predlanske akcije Peggy Gou in Oco Octe, z večino songov predan pospeševalnemu house napoju, ki kliče po gibanju, ni pa primeren za spremljavo ob šepetajočem vabilu v spa. A gotovo, da tudi Shanti Celeste na nekaj odsekih albuma Romance dvigne rampo in pospeši (song Unwind), a to zgolj v funkciji sočnosti celote, ki naj le ostane igriva in poletno budna. Zanimiva je tudi primerjava med Romance in zadnjim albumom danske soularke in avtorice tudi Erike de Casier (Lifetime), kajti stvaritvi se kljub povsem različnim produkcijskim in idejnim izvoroma v nekaterih narativnih segmentih vzajmeno sorodstveno dobrikata. Sijajno izveden je Shantin opojen song Light As A Feather, v pro-plesnem oddelku pa posebej pohvalim pesem Thinking About You. House primeren za zjutraj, z opoldne, za popoldansko umirjanje, za opazovanje zvezd - mah, za povsod in za vsakič.