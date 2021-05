Amerika bo dobila svojo različico Evrovizije

Na Ameriškem glasbenem tekmovanju (American Song Contest), za katerega je pravice pridobil NBC, se bodo za laskavi naziv najboljše pesmi v ZDA potegovale skladbe v izvedbi predstavnikov vseh 50 zveznih držav, petih ameriških teritorijev (Portoriko, Deviški otoki, Samoa, Severni Marianski otoki in Guam) in prestolnice Washington. V sporočilu za javnost so zapisali, da so na tekmovanju dobrodošli tako solo izvajalci, dui, didžeji kot skupine, ki bodo z žanrsko različnimi pesmimi zastopali svojo državo.

Tekmovanje bo potekalo v živo in bo sestavljeno iz treh delov. Nastopajoči se bodo najprej pomerili v kvalifikacijah, sledila bosta polfinala in na koncu še veliki finale. O zmagovalcu bodo na koncu odločali tako glasovi gledalk in gledalcev kot glasovi strokovne žirije, poroča angleški Independent.

V Evropi je bilo prvo tekmovanje za pesem Evrovizije leta 1956, lani pa so zaradi pandemije covida-19 priljubljeno glasbeno tekmovanje prvič v zgodovini morali odpovedati.