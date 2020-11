Ameriška glasbena akademija se je odzvala na kritike The Weeknda

Na očitke pa so se odzvali tudi v Akademiji. Svoje misli je strnil začasni izvršni direktor in predsednik organizacije Harvey Mason mlajši: "Čestitamo letošnjim nominirancem, ki so opravili neverjetno delo in si prislužili priznanje vrstnikov. V tem nenavadnem in konkurenčnem letu je bilo veliko uspehov. Razumemo, da je The Weeknd razočaran, ker ni bil nominiran. Tudi sam sem bil presenečen in razumem, kako se počuti. Njegova glasba je bila letos izvrstna in njegovi prispevki h glasbeni skupnosti in širšemu svetu so vredni občudovanja."

"Na žalost je vsako leto premalo nagrad za vse številne izvrstne izvajalce. Še naprej bomo prepoznavali in cenili trud ter glasbo, ki jo ustvarjajo odlični izvajalci, ki so del naše globalne skupnosti." Letos so brez nominacije ostali tudi nekateri drugi glasbeniki, ki so predstavili nove pesmi, med njimi Alicia Keys, Selena Gomezin The Chicks.