Ameriška pevka Joan Baez bo izdala prvo knjigo poezije

Med tistimi, ki so prispevali posvetilo h knjigi, je tudi tekstopisec Bernie Taupin , znan po sodelovanju z Eltonom Johnom . "Njene besede so tako pretresljive kot privlačne. Z njimi natančno pokaže luknje v našem oklepu, ki zrcalijo vse vidike sveta, v katerem živimo," je zapisal.

V najavi zbirke so zapisali, da je knjiga podobna dnevniku, saj Baezova razmišlja o svojih sodobnikih, otroštvu, družinskih spominih, krajih, ki jih je obiskala, in svoji mlajši sestri, pevki in tekstopiski Mimi Farina , ki je umrla leta 2001.

Pesmi o njenem življenju, njeni družini, njeni strasti do narave in umetnosti so se doslej nabirale v zvezkih in na koščkih papirja, zdaj pa jih bo 83-letnica prvič zbrala v knjižni obliki, ki bo izšla pri neodvisni založbi Godine.

Dokumentarni film I Am a Noise, ki so ga premierno predvajali na lanskem Berlinalu, je prikazal njeno zadnjo turnejo iz leta 2019. Z uporabo arhivskega gradiva, kot so domači video posnetki, dnevniki, umetniška dela in zvočni posnetki, je orisal ključne trenutke svojega življenja, vključno s spopadanjem z anksioznostjo in tremo na odru.

Baezova je lani pri isti založbi objavila knjigo svojih risb Am I Pretty When I Fly?: An Album of Upside Down Drawings. Letos pa bo omenjena v novem biografskem filmu o Bobu Dylanu A Complete Unknown. V njem jo bo upodobila Monica Barbaro, medtem ko bo pevca, tekstopisca in tudi njenega nekdanjega partnerja odigral Timothee Chalamet.