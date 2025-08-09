Ameriška pevka nad Duo Lipo: Seksualizirani nastopi so mučni

Ameriška pevka Belinda Carlisle je javno kritizirala nastopanje britanske pevke Due Lipe . Po njenih besedah so njeni "seksualizirani nastopi mučni" . "Dandanes so mlade ženske v glasbeni industriji tako seksualizirane. Kaj se je zgodilo? Ne razumem. To ni osvobajajoče, ampak mučno," je dejala.

Po njenih besedah lahko mlada dekleta v glasbi tako hitro dosežejo določen uspeh, a da bodo kasneje obžalovala svoje odločitve. Zatem je omenila Duo Lipo. "Tako je nadarjena. Ni ji treba tega početi," je še dodala.

Dua Lipa je po Adele edina glasbenica, ki je nastopila na slovitem londonskem Wembleyju. Velja za eno najuspešnejših pevk nove dobe. Na platformi za pretočno predvajanje glasbe Spotify ima 65 milijonov poslušalcev in poslušalk mesečno.

V preteklosti je že spregovorila o seksizmu v glasbi. "Za žensko umetnico je veliko težje, da jo jemljejo resno, če ne sedi za klavirjem ali s kitaro v rokah," je dejala leta 2017 za GQ. Od tedaj je osvojila že tri grammyje in deset nominacij za grammyja.