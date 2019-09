Ameriška zvezdnica se po desetletju vrača na glasbeno sceno

Zvezdnica Mandy Moore , ki jo številni poznajo po seriji To smo mi, je sprva gradila svojo pevsko kariero. Nove pesmi pa ni izdala že več kot desetletje, zato so oboževalci presrečni, saj je predstavila novo pesem z naslovomWhen I Wasn't Watching.

Zadnji šesti studijski album je izdala leta 2009, nato pa se je posvetila igralski karieri, občasno je v svojih vlogah tudi zapela. Leta 2018 pa se je vrnila v svoj studio in s svojimi sledilci na Instagramu delila demo posnetek, ki ga je posnela skupaj s producentom Mikom Violo. Na začetku letošnjega leta je objavila še več fotografij iz studia in razkrila, da sodeluje z Jasonom Boeselom in s svojim sedanjim možem Taylorjem Goldsmithom, ki ji pomagata pri pisanju nove pesmi.