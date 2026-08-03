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Glasba

Ameriški pevec Tony Bennett bi dopolnil 100 let

New York, 03. 08. 2026 08.48 pred 7 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Tony Bennett

Pred 100 leti se je rodil ameriški pevec Tony Bennett. Slovel je po interpretacijah evergreenov in jazzovskih standardov v sedem desetletij dolgi karieri, ki je začasno zastala zaradi takrat priljubljene rock glasbe, a jo je znova obudil in nato vzbudil novo zanimanje zaradi sodelovanja z Lady Gaga. Prejel je številne nagrade. Umrl je leta 2023.

Tony Bennett se je rodil leta 1926 v newyorški soseski Astoria in velja za zadnjega iz generacije pevskih velikanov, v kateri je bil tudi njegov prijatelj Frank Sinatra. Prepeval je že kot otrok in med drugim odraščal ob glasbi Ala Jolsona, Binga Crosbyja, Billie Holiday, Judy Garland in Louisa Armstronga, ki jih je prišteval tudi med vzornike.

Tony Bennett velja za legendo jazza.
Tony Bennett velja za legendo jazza.
FOTO: Profimedia

Večino plošč je posnel za Columbia Records, s katero je podpisal pogodbo leta 1950. Že leto kasneje je sledila njegova prva večja uspešnica Because od You. Njegove plošče so dosegle milijonske naklade, med pesmimi, po katerih je znan, pa so tudi I Left My Heart in San Francisco, Fly Me to the Moon, The Best is Yet to Come, Everybody Loves a Winner in Somewhere Over The Rainbow.

Sodeloval je z vsemi pomembnejšimi predstavniki glasbene industrije, v zadnjih letih denimo s Steviejem Wonderjem, Amy Winehouse in Lady Gaga. Z njo je leta 2014 dosegel nov preboj na glasbeni sceni s skupnim albumom Cheek to Cheek.

Lady Gaga in Tony Bennett sta sodelovala pri albumu Cheek to Cheek.
Lady Gaga in Tony Bennett sta sodelovala pri albumu Cheek to Cheek.
FOTO: Profimedia

Ko sta leta 2021 izdala še drugi album duetov Love for Sale, je Bennett pri svojih 95 letih postal tudi najstarejši glasbenik, ki je izdal ploščo z novo glasbo. Nastopal je še vse do omenjenega leta, kljub temu da so mu nekaj let prej diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen.

Glasbo je dojemal kot brezčasno umetniško obliko, v osnovi pa se je štel za jazzovskega pevca, ki je verjel, da se prave jazzovske umetnosti ni mogoče naučiti. Bil je prepričan, da je talent prirojen. "Ali znaš peti jazz ali pa ne," je nekoč izjavil.

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Kot je ob njegovi smrti leta 2023 zapisala revija Variety, je bil enako domač v intimnih zasedbah, v katerih je pogosto sodeloval njegov pianist in dolgoletni glasbeni vodja Ralph Sharon, kot pred razkošno aranžiranimi orkestri. "Čeprav nikoli ni bil izključno jazzovski pevec, je cvetel v jazzovskih okoljih in poskrbel za nepozabne izvedbe z big bandom Counta Basieja in liričnim pianistom Billom Evansom," je zapisala ameriška revija.

V karieri je prejel 20 grammyjev, vključno z grammyjem za življenjsko delo. Ima tudi zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih.

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