Ameriški raper Macklemore izdal pesem, s katero poziva k miru v Gazi

Macklemore je izdalo novo pesem, s katero poziva k miru v Gazi. V pesmi rapa o nedavnih protestih na ameriških univerzah proti vojaškim operacijam Izraela v Gazi in za solidarnost s Palestinci. Poziva tudi k prekinitvi spopadov. Pesem ima naslov Hind's Hall in se navezuje na v Gazi ubito palestinsko deklico. Na protestih proti pobijanju v Gazi na newyorški elitni univerzi Columbia so propalestinski študenti stavbo, ki so jo zasedli, preimenovali v Hind's Hall v spomin na šestletno deklico iz Gaze, ki so jo izraelski vojaki ubili med ofenzivo proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas.