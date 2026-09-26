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Glasba

Ameriški soularki Tinashe in PJ hočeta več

Ljubljana, 26. 09. 2026 11.00 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

Plešoči Drake domov povabi zvesto sodelavko Sexyy Red

TINASHE FT. OFFSET - No Drama

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tinashe želi biti vse! Za nameček se dokaj predvidljiv oz. klasično ukrojen sodoben R&B napev No Drama v zavihkih spogleduje s tech-houseom, vmes pa avtorica in pevka, izvorno iz Kentuckyja, še malce zarapa. A tudi če dokaj markanten brundaški vstop gostujočega Offset odmislimo, se iz pričujočega songa pocedi več kot dovolj pripovedne drame, sploh v produkcijskem oziru. Tinashe je bila pred debelim desetletjem že na poti med vélike zvezde, toda njeni redno izhajajoči albumski poskusi niso uspeli doseči željene prepoznavnosti. Tinashe je z bolj intrigantno stilsko mešanico (sorodno enegrično furajo Rochelle Jordan, Jayda G, Erika de Casier, Tokimonsta idr.) nastopila že na minulem albumu Quantum Baby (2024), še veliko več te pa prihaja s svežim delom Popstar.

 

Ocena: 4,5


PJ - Two Steps

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zamotila se je s pisanjem in skladanjem za druge izvajalce (Charlie Puth, Chris Brown, Wiz Khalifa idr.), zato njena solistična pot še vedno ni zaznavno utrjena. PJ smo ujeli tudi na lanski (poslovnilni) albumski akciji slavnega kalifornijskega raperja J.Colea. Tokrat sta si J.Cole in PJ vsaj delno zamenjala vlogi. Ta komad zveni privlačno, PJ ga odlično odpoje, Coleov produkcijski input pa kar značilen za njegov pozni opus. Stvari se pri J.Cole kljub naznanitvi, da se umika v studijsko senco, še vedno ustvarjalno premikajo naprej, medtem ko res že čas, da dolgotrajnejši razcvet nastopi za atlantsko soul divo PJ.

 

Ocena: 4


DRAKE FT. SEXYY RED - Cheetah Print

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Naj se ne pozabi! Kanadski trap-soul mogul Drake je na začetku poletja spravil tri v vsto. To pomeni, da se je njegov tris istočano izdanih albumov zvrstil na tri prva mesta na meriški lestvici. Reklo bi se, da se je raper razlezel čez vse razpoložljive stopničke. Albumski naslovi Iceman, Habibti in Maid of Honour so ponudili marsikaj, toda glasbeno posebej iskrih idej pač ne. Najboljši komad v kontingetu kar 43 songov je prav tale, povzet iz sekcije Maid of Honour. Za nameček se je Drake prepustil še koreografiji, ki sestoji tudi iz prvin, s katerimi sta ob prelomu tisočletja zaslovela soularja Usher in Sisqo. Še kar uspešno se Drake loteva tudi ducata starošolskih hiphop kretenj. Seštevek obeh plesnih sklopov pa ponuja le mešano sporočilo, če ne kar parodijo. Nenazadnje tudi osnovni motiv plesnega bengerja, to je predlanski klubski mega-hit Peggy Gou z naslovom (It Goes Like) Nanana, potrjuje zvedavo raperjevo sproščenost. Prav enako velja za vseprisotno dirty-raperko Sexyy Red, ki spektakkularno stopi v sceno, čeprav naposled ne pove kaj dosti (pametnega). Mimogrede, tako kot je maja Drake razmetaval z albumi, je pred dnevi naekrat objavil še nekaj videospotov (ki nam jih je v resnici dolgoval cele štiri mesece). Za še bolj plesno jeseni.

 

Ocena: 5

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Diego14
26. 09. 2026 11.02
Evo ga...spet ta
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