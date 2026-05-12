Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Amnesty International kritizira udeležbo Izraela, na Dunaju že prvi protesti

Dunaj, 12. 05. 2026 19.03 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Amnesty International, splošna

Amnesty International (AI) se je kritično odzvala na udeležbo Izraela na letošnjem tekmovanju za Pesem Evrovizije, ki se danes s prvim polfinalnim večerom začenja na Dunaju. Generalna sekretarka AI Agnes Callamard je Evropski radiodifuzni zvezi (EBU), ki ni izključila Izraela, kot je to storila v primeru Rusije, očitala dvojna merila.

Amnesty International ostro kritizira odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da je Izraelu letos dovoljeno sodelovati na Evroviziji. "Dejstvo, da EBU ni izključila Izraela iz Evrovizije, kot je to storila v primeru Rusije, je izraz strahopetnosti in ponazoritev očitnih dvojnih meril, ko gre za Izrael," je v objavi na spletni strani AI poudarila Agnes Callamard.

Generalna sekretarka Amnesty International Agnes Callamard
Generalna sekretarka Amnesty International Agnes Callamard
FOTO: Profimedia

"Namesto da bi poslal jasno sporočilo, da imajo izraelska grozodejstva proti palestinskemu narodu svojo ceno, je EBU Izraelu dala na voljo mednarodni oder, čeprav država še naprej izvaja genocid na območju Gaze ter nadaljuje z nezakonito okupacijo in apartheidom. EBU je izdala evrovizijske vrednote, ki so odsotnost nestrpnosti, sovražnega govora in diskriminacije. Prav tako ignorira proteste svojih članic iz Španije, Irske, Nizozemske, Slovenije in Islandije, ki zaradi sodelovanja Izraela bojkotirajo tekmovanje. EBU je izdala človeštvo," je še menila generalna sekretarka AI.

Preberi še Več kot tisoč glasbenikov v odprtem pismu pozvalo k bojkotu Evrovizije

Kot je še opozorila Callamard, sodelovanje Izraela na tekmovanju za Pesem Evrovizije tej državi ponuja priložnost, da preusmeri pozornost tako z genocida, ki ga trenutno izvaja na območju okupirane Gaze in ga normalizira, kot tudi svojih prizadevanj za nadaljnjo priključitev Gaze in Zahodnega brega, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, in apartheida nad Palestinci. "Mednarodna sodišča so v svojih odločitvah in mnenjih ter resolucije Generalne skupščine Združenih narodov in Varnostnega sveta ZN v zadnjih desetletjih večkrat obsodili Izrael zaradi njegovih številnih in grobih kršitev," je spomnila.

Amnesty International
Amnesty International
FOTO: Shutterstock

Kot je še zapisala Callamard, skladbe in blišč ne smejo preglasiti ali odvrniti pozornosti od izraelskih grozodejstev ali trpljenja Palestincev. Izrael ne bi smel imeti odra na Evroviziji, dokler traja genocid. "Nekaznovanosti Izraela ni več mogoče dopustiti, zato morajo ljudje povsod ravnati v skladu s svojo vestjo in se zavzeti za človekove pravice," je pozvala.

Evrovizija letos poteka v Avstriji.
Evrovizija letos poteka v Avstriji.
FOTO: Profimedia

V AI so ob tem še navedli, da njihove najnovejše raziskave kažejo, da se izraelski genocid nad Palestinci v Gazi kljub dogovoru o prekinitvi spopadov, ki je bil sklenjen oktobra lani, nadaljuje, izraelske varnostne sile pa še vedno namerno ustvarjajo uničujoče življenjske razmere in so po sklenitvi omenjenega dogovora izvedle zračne napade, v katerih je umrlo več kot 760 Palestincev, hkrati pa tudi ni nobenih dokazov, da bi se izraelske namere spremenile.

Preberi še Danes bo znanih prvih deset finalistov Evrovizije 2026

Napovedani prostesti pred evrovizijskim nastopom predstavnika Izraela

70. tekmovanje za pesem Evrovizije letos po zmagi JJ-ja s pesmijo Wasted Love poteka na Dunaju. Nekaj ur pred nocojšnjim nastopom izraelskega predstavnika Noama Bettana, ki se bo predstavil v prvem polfinalnem večeru, so na Dunaju aktivisti iz organizacije Palästina Solidarität Österreich (Palestina Solidarnost Avstrija) protestirali proti sodelovanju te države na evrovizijskem tekmovanju.

Protesti na Dunaju
Protesti na Dunaju
FOTO: Profimedia

Svoje zahteve so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA na dunajskem Schwedenplatzu podkrepili s simbolno postavitvijo majhnih krst s fotografijami otrok, ki so umrli v vojni na območju Gaze, ki jo je Izrael sprožil po napadu oboroženega palestinskega gibanja Hamas na jug Izraela leta 2023. "Kljub številnim sodbam in poročilom Amnesty International, Združenih narodov, Zdravnikov brez meja itd. Izrael z neprekinjeno brutalnostjo nadaljuje svoj genocid in nezakonito okupacijo Palestine," so še sporočali organizatorji, ki so bili kritični tudi do tega, da je Izrael kljub svojim zločinom dobil priložnost, da se ta teden na Dunaju predstavi kot demokratična in mirna mavrična država.

Propalestinski protesti so napovedani tudi za četrtkov drugi polfinalni večer in sobotni veliki finale. Za varnost v času evrovizijske vročice na Dunaju vsak dan skrbi več sto pripadnikov varnostnih organov.

Amnesty International kritika glasba izrael obtožbe pesem evrovizije protesti

Danes bo znanih prvih deset finalistov Evrovizije 2026

24ur.com Izraelu zelena luč EBU za nastop na letošnji Evroviziji
24ur.com Govorila o 'skupnemu sovražniku', Pariz in Berlin zahtevata njen odstop
24ur.com Izrael: Antisemitsko dejanje, temačen trenutek za ICC. Hamas: Korak k pravici
24ur.com 'Slovenija naj zahteva izključitev Izraela z Evrovizije 2025'
24ur.com ICC zavrnil pritožbo Izraela zoper naloga za aretacijo
24ur.com Južna Afrika vložila tožbo proti Izraelu zaradi genocida
24ur.com Borell članicam EU predlaga prekinitev dialoga z Izraelom, Nemčija to zavrača
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zaradi tega je Dončić moral sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju
Zaradi tega je Dončić moral sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Novinarka po hudem padcu z višine okreva od poškodb obraza
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
cekin
Portal
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Očitno ne bo nič z nižjimi cenami na Hrvaškem
Očitno ne bo nič z nižjimi cenami na Hrvaškem
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
moskisvet
Portal
Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
dominvrt
Portal
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
okusno
Portal
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713