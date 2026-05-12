Amnesty International kritizira udeležbo Izraela, na Dunaju že prvi protesti

Amnesty International ostro kritizira odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da je Izraelu letos dovoljeno sodelovati na Evroviziji. "Dejstvo, da EBU ni izključila Izraela iz Evrovizije, kot je to storila v primeru Rusije, je izraz strahopetnosti in ponazoritev očitnih dvojnih meril, ko gre za Izrael," je v objavi na spletni strani AI poudarila Agnes Callamard.

Generalna sekretarka Amnesty International Agnes Callamard

"Namesto da bi poslal jasno sporočilo, da imajo izraelska grozodejstva proti palestinskemu narodu svojo ceno, je EBU Izraelu dala na voljo mednarodni oder, čeprav država še naprej izvaja genocid na območju Gaze ter nadaljuje z nezakonito okupacijo in apartheidom. EBU je izdala evrovizijske vrednote, ki so odsotnost nestrpnosti, sovražnega govora in diskriminacije. Prav tako ignorira proteste svojih članic iz Španije, Irske, Nizozemske, Slovenije in Islandije, ki zaradi sodelovanja Izraela bojkotirajo tekmovanje. EBU je izdala človeštvo," je še menila generalna sekretarka AI.

Kot je še opozorila Callamard, sodelovanje Izraela na tekmovanju za Pesem Evrovizije tej državi ponuja priložnost, da preusmeri pozornost tako z genocida, ki ga trenutno izvaja na območju okupirane Gaze in ga normalizira, kot tudi svojih prizadevanj za nadaljnjo priključitev Gaze in Zahodnega brega, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, in apartheida nad Palestinci. "Mednarodna sodišča so v svojih odločitvah in mnenjih ter resolucije Generalne skupščine Združenih narodov in Varnostnega sveta ZN v zadnjih desetletjih večkrat obsodili Izrael zaradi njegovih številnih in grobih kršitev," je spomnila.

Amnesty International

Kot je še zapisala Callamard, skladbe in blišč ne smejo preglasiti ali odvrniti pozornosti od izraelskih grozodejstev ali trpljenja Palestincev. Izrael ne bi smel imeti odra na Evroviziji, dokler traja genocid. "Nekaznovanosti Izraela ni več mogoče dopustiti, zato morajo ljudje povsod ravnati v skladu s svojo vestjo in se zavzeti za človekove pravice," je pozvala.

Evrovizija letos poteka v Avstriji.

V AI so ob tem še navedli, da njihove najnovejše raziskave kažejo, da se izraelski genocid nad Palestinci v Gazi kljub dogovoru o prekinitvi spopadov, ki je bil sklenjen oktobra lani, nadaljuje, izraelske varnostne sile pa še vedno namerno ustvarjajo uničujoče življenjske razmere in so po sklenitvi omenjenega dogovora izvedle zračne napade, v katerih je umrlo več kot 760 Palestincev, hkrati pa tudi ni nobenih dokazov, da bi se izraelske namere spremenile.

Napovedani prostesti pred evrovizijskim nastopom predstavnika Izraela

70. tekmovanje za pesem Evrovizije letos po zmagi JJ-ja s pesmijo Wasted Love poteka na Dunaju. Nekaj ur pred nocojšnjim nastopom izraelskega predstavnika Noama Bettana, ki se bo predstavil v prvem polfinalnem večeru, so na Dunaju aktivisti iz organizacije Palästina Solidarität Österreich (Palestina Solidarnost Avstrija) protestirali proti sodelovanju te države na evrovizijskem tekmovanju.

Protesti na Dunaju

Svoje zahteve so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA na dunajskem Schwedenplatzu podkrepili s simbolno postavitvijo majhnih krst s fotografijami otrok, ki so umrli v vojni na območju Gaze, ki jo je Izrael sprožil po napadu oboroženega palestinskega gibanja Hamas na jug Izraela leta 2023. "Kljub številnim sodbam in poročilom Amnesty International, Združenih narodov, Zdravnikov brez meja itd. Izrael z neprekinjeno brutalnostjo nadaljuje svoj genocid in nezakonito okupacijo Palestine," so še sporočali organizatorji, ki so bili kritični tudi do tega, da je Izrael kljub svojim zločinom dobil priložnost, da se ta teden na Dunaju predstavi kot demokratična in mirna mavrična država.

