Amy je vedno imela 'nekaj posebnega'

Je bila Amy Winehouse Amy, ki jo poznamo, imamo radi in se je spominjamo danes, preden ste se pridružili njeni skupini, ali je "tisto nekaj" prišlo kasneje, po albumu Frank s pomočjo producenta Marka Ronsona?

Ljudje pozabljajo, da je Salaam Remi pogosto spregledan. Imel je velik vpliv na albume Frank, Back To Black in Hidden Treasures. Amy je bila njegova velika oboževalka in on je znal prisluhniti njeni viziji. Amy je to "tisto nekaj" absolutno že imela, še preden je prišel njen veliki uspeh. Že zelo zgodaj, pred albumom Back to Black in pred svetovno pozornostjo, je bila v njenem glasu in pisanju pesmi zelo močna identiteta. Imela je naravni glasbeni nagon, ki ga je bilo težko naučiti ali ustvariti. Kar so ljudje kasneje povezali v tako velikem obsegu, je bilo že v temeljih. Kar se je sčasoma spremenilo, je bil obseg in osredotočenost na to, kako je bila predstavljana. Prvenec Frank je pokazal njene neverjetne jazzovske vplive in sposobnost pisanja pesmi, medtem ko je delo z Markom Ronsonom na albumu Back to Black pomagalo uokviriti te lastnosti na način, da jo je približalo veliko širšemu občinstvu. Mark je razumel, kako ustvariti glasbeni svet okoli njenega glasu in osebnosti, ki je še vedno zvenel pristno, kot je ona zagotovo bila. Toda bistvo Amy – fraziranje, iskrenost, humor, čustvena neposrednost – je bilo vedno prisotno. To ni nastalo kasneje, ko je preprosto doseglo več ljudi.

"Amy se je zelo iskreno izražala skozi glasbo, zato sta se prijateljstvo in glasbena povezanost v mnogih pogledih prepletala." FOTO: osebni arhiv izvajalca

Kako bi opisali odnos, ki ste ga imeli z Amy? Je bilo vaše prijateljstvo večinoma zasnovano na glasbi ali je šlo tudi dlje od tega?

Glasba je bila zagotovo v središču najinega odnosa, saj sva se tako najprej povezala in tako najnaravneje komunicirala. Ogromno časa sva preživela ob poslušanju plošč, pogovorih o aranžmajih, izvajalcih, besedilih in vplivih. Glasba je bila vedno okoli naju v neki obliki. A kot večina tesnih delovnih odnosov, še posebej, ko si dolgo časa skupaj na turnejah in ustvarjaš, je seveda šlo dlje od zgolj profesionalne plati. Bili so mirnejši trenutki v zaodrju, na potovanjih, posedanju ob poslušanju plošč, šalah ali preprosto preživljanju časa skupaj, ne da bi se veliko pogovarjali. Amy se je zelo iskreno izražala skozi glasbo, zato sta se prijateljstvo in glasbena povezanost v mnogih pogledih prepletala.

Kaj je bilo za vas osebno najpomembnejše in vas še vedno spremlja v zvezi z njeno strastjo do R&B in soul glasbe?

Verjetno iskrenost. Amyjina povezanost s soulom in R&B glasbo ni bila nikoli površna ali stilistična. Glasbo je resnično ljubila in čustveno razumela, od kod izvira. Ni si sposojala glasbe iz teh žanrov, ker so bili modni – ustvarjalno je živela v tej glasbi. Kar mi je ostalo v spominu, je način, kako je spoštovala čustveno resničnost teh pesmi. Ne glede na to, ali je poslušala Motown, Sarah Vaughan, The Shangri-Las ali klasične soul plošče, se je globoko povezala z občutkom, ki je stal za nastopom. Ta iskrenost je oblikovala tudi način, kako je pristopala k svoji lastni glasbi. To je nekaj, kar ostaja še danes zelo pomembno, saj lahko občinstvo vedno začuti, kdaj je nekaj pristno in ni preračunljivo.

Kako je bilo pravzaprav sodelovati z njo in razvijati pesmi, ki jih poznamo in imamo radi? Ali menite, da je bil ta čas nekaj posebnega in ga preprosto ni mogoče ponoviti?

Bil je zelo poseben čas, čeprav se, ko doživljaš nekaj takega, takrat nisi tega nujno zavedal. Osredotočen si na vaje, aranžmaje, nastope, snemanje – praktično plat ustvarjanja glasbe. Šele kasneje spoznaš, kako edinstveno je bilo to obdobje v resnici. Delo z Amy je bilo ustvarjalno zelo tekoče. Imela je močne instinkte in zelo naraven občutek za fraziranje in ritem, zato so se pesmi lahko hitro razvijale, saj smo se vsi povezali z istim občutkom. V skupini je vladalo tudi močno glasbeno zaupanje, ki je omogočilo, da so se stvari razvijale organsko. Mislim, da je bila ta posebna kombinacija ljudi, časa, kemije in ustvarjalnosti edinstvena za tisti trenutek. Glasbena zgodovina občasno ustvari obdobja, ko se vse naravno poravna in bi bilo to zelo težko umetno poustvariti pozneje.

Če je imela Amy zelo jasno glasbeno vizijo in okus, od kod, menite, da so izvirali njeni glasbeni instinkti in pristnost?

Veliko tega je izviralo iz tega, kako globoko je bila že od malih nog potopljena v glasbo. Nenehno je poslušala in vsrkavala ogromno vplivov, zlasti jazza, soula, hip-hopa in klasičnih pesmi. Poleg znanja pa je imela tudi nagonsko čustveno razumevanje glasbe. Ni se poskušala prilagajati trendom ali slediti pričakovanjem. Odzivala se je na tisto, kar jo je resnično ganilo, in to je njenemu delu dalo pristnost. Tudi ko je črpala iz starejših glasbenih slogov, ni nikoli zvenela kot nekdo, ki se pretvarja, da pripada drugi dobi. Te vplive je filtrirala skozi svojo osebnost in izkušnje. Zato so se ljudje tako močno povezali z njo – ker v tem ni bilo nič vsiljenega.

Kaj vas je najbolj prizadelo po njeni smrti leta 2011?

Njena odsotnost, pravzaprav. Ne le odsotnost umetnika, ampak odsotnost osebe, ki je bila tako dolgo tako nenehno prisotna v vsakdanjem življenju. Ko je nekdo tako bistvenega pomena za vaše delo in vaše rutine, nenadoma njegova odsotnost ustvari zelo čuden občutek. Mislim, da je bil na mnoge od nas najbolj vpliven občutek nedokončanih možnosti – glasbeno in osebno. Amy se je še vedno ustvarjalno razvijala in vedno je bil občutek, da bi od nje lahko umetniško prišlo še veliko več. Hkrati se je močno zavedala, koliko je že dosegla in kako globoko se je s svojo glasbo povezala z ljudmi.

"Ljudje še naprej odkrivajo te pesmi, ker se še vedno zdijo resnične in čustveno neposredne, ne glede na to, kdaj jih prvič slišite." FOTO: osebni arhiv izvajalca

Kako težko je bilo najti nekoga, ki bi pel njene pesmi, saj je vedela, da je ni mogoče kopirati?

To je bil vedno eden največjih izzivov, saj je bila Amy tako edinstvena umetnica. Tako kot pri umetnikih, kot so Michael Jackson, Janis Joplin ali Freddie Mercury, je bila njena identiteta tako povezana z njenim glasom in osebnostjo, da se posnemanje nikoli ne bi zdelo primerno. Že od začetka cilj ni bil najti "nove Amy", ker taka oseba preprosto ne obstaja. Pomembno je bilo najti pevke, ki so spoštovale material, razumele čustveno globino pesmi in znale v nastope vnesti svojo pristnost. To je navsezadnje tisto, zaradi česar projekt The Amy Winehouse Band deluje. Občinstvo si ne želi karaoke različice Amy – želijo se ponovno povezati z duhom in muzikalnostjo pesmi na pristen način.

Ljudje po vsem svetu so še vedno nori na Amyjine pesmi. Zakaj mislite, da je tako?

Mislim, da gre za kombinacijo več stvari, ki delujejo skupaj. Poleg vrhunskih pesmi v avtorskem smislu so bile zapete z edinstvenim glasom, hkrati pa so bile zelo iskrene in čustveno razumljive. Ko se taki elementi pristno združijo, glasba ponavadi traja. Amy je uspelo ustvariti tudi pesmi, ki so se hkrati zdele klasične in sodobne. Črpale so iz starejših tradicij, kot sta soul in jazz, a besedilno in čustveno so se zdele zelo moderne in osebne. Ta kombinacija daje glasbi brezčasno kakovost. Ljudje še naprej odkrivajo te pesmi, ker se še vedno zdijo resnične in čustveno neposredne, ne glede na to, kdaj jih prvič slišite.

Kako se raje spominjate Amy – kot pevke na odru ali klepetavega, ljubkega dekleta v zaodrju?