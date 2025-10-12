Ana Dežman poslušalce z novo pesmijo popelje na Rožnik

Pevka Ana Dežman svoje poslušalce z novo pesmijo popelje na Rožnik. Ljubezenska skladba govori o sprehodu s simpatijo na priljubljen ljubljanski hribček in opisuje občutke, katerih smo ob takšni in podobni situaciji deležni. Pesem pa je hčerka legendarne Elde Viler opremila tudi z romantičnim videoposnetkom.

Ana Dežman je izdala novo pesem z naslovom Rožnik. Pevka, ki se je izkazala tudi v priljubljeni oddaji Znan obraz ima svoj glas, se je poklonila ljubljanskemu hribčku, ki ga obiskujejo številni ljubitelji hoje in narave.

Ana Dežman FOTO: Urška Einhauer icon-expand

Besedilo opisuje priprave na sprehod s simpatijo, lepote poti in zaljubljen klepet ob kavi na vrhu Rožnika. Na poti nazaj pa dvom v ljubljeno osebo sproži kratkotrajno nesoglasje, ki se kmalu razblini. Že naslednji dan 42-letnica spozna, da je bil prepir odveč, in z novo vnemo načrtuje naslednji sprehod.