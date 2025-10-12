Svetli način
Ana Dežman poslušalce z novo pesmijo popelje na Rožnik

Ljubljana, 12. 10. 2025 13.01 | Posodobljeno pred 30 minutami

Pevka Ana Dežman svoje poslušalce z novo pesmijo popelje na Rožnik. Ljubezenska skladba govori o sprehodu s simpatijo na priljubljen ljubljanski hribček in opisuje občutke, katerih smo ob takšni in podobni situaciji deležni. Pesem pa je hčerka legendarne Elde Viler opremila tudi z romantičnim videoposnetkom.

Ana Dežman je izdala novo pesem z naslovom Rožnik. Pevka, ki se je izkazala tudi v priljubljeni oddaji Znan obraz ima svoj glas, se je poklonila ljubljanskemu hribčku, ki ga obiskujejo številni ljubitelji hoje in narave.

Ana Dežman
Ana Dežman FOTO: Urška Einhauer

Besedilo opisuje priprave na sprehod s simpatijo, lepote poti in zaljubljen klepet ob kavi na vrhu Rožnika. Na poti nazaj pa dvom v ljubljeno osebo sproži kratkotrajno nesoglasje, ki se kmalu razblini. Že naslednji dan 42-letnica spozna, da je bil prepir odveč, in z novo vnemo načrtuje naslednji sprehod.

Ana Dežman ima poleg izdaje nove pesmi trenutno izjemno zaseden urnik. S svojo mamo, legendo slovenske popevke Eldo Viler, se podaja na njeno poslovilno turnejo po Sloveniji, na kateri ju bo spremljal trio Mirana Juvana. Ob tem se pripravlja tudi na novo operno vlogo Agnes Sorel, s katero bo nastopila v operni predstavi Devica Orleanska (P. I. Čajkovski).

