Ana Dežman z videospotom, posnetim v nasprotno smer: učenje besedila vzvratno

Ana Dežman, uspešna operna pevka in pevka zabavne glasbe, ki je s svojimi fantastičnimi preobrazbami navduševala v priljubljeni oddaji Znan obraz ima svoj glas, te dni predstavlja videospot za svojo novo skladbo Grem naprej.

Videospot, ki ga je ustvarila produkcijska ekipa Videco, je nekaj posebnega, saj je bil posnet od zadaj naprej. Za snemanje se je Ananamreč vso skladbo naučila vzvratno. V slovenščini odpeta in v sodobne ritme odeta pop skladba s primesmi popevke, jazza, r'n'b-ja in broadwayskih napevov pa je naenkrat začela zveneti prej kot kakšna eksotična etno skladba v nekem neznanem jeziku z drugega konca sveta. Na prizorišču snemanja so tako doneli verzi 'jeeeeerp merg hirdajf mortevz',tako da so mimoidoči presenečeno obračali glave, v smehu pravi mlada pevka, ki z družino živi pod Šmarno goro na obrobju Ljubljane.

Zanimiva ideja vodila v učenje besedila vzvratno "Najprej smo nameravali posneti preprost video, v katerem hodim samo naprej, torej pojem med hojo. Potem pa se je avtor skladbe Žiga Pirnat domislil tega 'v rikverc', da ne bi bilo preveč dolgočasno, nad čemer sem bila takoj zelo navdušena. Da smo to lahko izvedli, sem se morala naučiti pesem od zadaj naprej. Takoj se mi je utrnila tudi misel, da 'grem naprej, tako da grem nazaj'. Gremo nazaj k naravi, k vrednotam, v preteklost, k izkušnjam, iz katerih se človek uči. Da gremo tako v bistvu lažje naprej, v novo prihodnost,"je za 24ur.com povedala Ana in z nami delila edinstveno izkušnjo učenja besedila nazaj. "Težko je bilo predvsem zaradi soglasnikov, ki jih je bilo precej težko izgovoriti, zvok jezika in sama melodija pa 'v rikverc' delujeta prej kot kakšna arabska pesnitev, ki se mi zdi zelo zanimiva. No, sploh besede brez pomena si je bilo kar težko zapomniti, vendar sem morala za vsako besedo oziroma refren vedeti, o čem pojem oziroma kaj pomeni, sicer bi bilo videti, kot da ne vem, o čem pojem. Tako je trajalo kakšen mesec, preden se je vse skupaj dobro usedlo v uho in razum. Morda bomo tudi to obrnjeno melodijo objavili, morda bi bilo zanimivo, kajne?" je povedala in dodala: "Kaj takega nisem poskusila še nikoli, rada imam izzive in rada se lotim česa drugačnega, nevsakdanjega."

icon-expand Ana Dežman FOTO: Tanja Splichal

Ana v živahni skladbi sicer uspešno pokaže svoje vokalne sposobnosti in lahkotno krmarjenje med različnimi žanri. Pripoveduje o pomenu vztrajanja, zaupanja vase in premagovanja ovir, ki nam jih nastavlja življenje. Ana je pri skladbi združila moči z ustvarjalnim triomŽiga Pirnat, Željko Mladenović in Andraž Gliha, ki so avtorji skladbe, Pirnat pa jo je tudi produciral. Ana Dežman je sicer od leta 2013 zaposlena v SNG Opera in balet Ljubljana kot zboristka-solistka. Nastopa tudi z različnimi komornimi ter džezovskimi zasedbami, s katerimi izvaja sodobno klasično in džezovsko glasbo, slovensko popevko ter slovenske ljudske pesmi. Širši javnosti se je predstavila z uspešnimi nastopi na festivalih, kot so Slovenska popevka, Festival narečnih popevk in EMA. Njena mati je znana slovenska pevka zabavne glasbe Elda Viler.