Ana Ferme s svojo prvo skladbo Na pogled

Ano Fermelahko že več let spremljate na slovenskih odrih, saj nastopa v prvem slovenskem mjuziklu Cvetje v jeseniin v mjuziklu Briljantina, že več let pa je nepogrešljivi člen spremljevalne ekipe Nine Pušlar, kjer Ana skrbi predvsem za spremljevalni vokal.

Leto 2019 bo za Ano zagotovo prelomno leto, saj se je povezala z odličnimi in izkušenimi glasbeniki, s katerimi je ustvarila svoj prvi singel z naslovom Na pogled: "Začutila sem, da je čas. Nihče me ni 'na silo' vabil k sodelovanju, enostavno sem vedela, da je želja, ki je dolgo tlela v meni, dozorela in da jo želim uresničiti z ljudmi, ki so mi najbližje."

Pod glasbo skladbe se podpisujeta Mitja Bobič in Marko Hrvatin, za tekst pa je poskrbelRok Lunaček: "Do besedila me je privedla izjemno pitna melodija Marka Hrvatina in Mitje Bobiča. Kolikor se spomnim, sem že ob prvem poslušanju napisal besedilo, ki ga lahko berete in poslušate zdaj. Ana pa je tako ali tako krasen vokalist in človek. Ne gre eno brez drugega. Sem mnenja, da mladost ni pogoj za kvaliteto. Za svežino, morda; a v resnici se orientiram samo po enem načelu - ali mi je nekaj všeč in v meni kaj premakne. Pesem Na pogled se me je dotaknila. In priznam, je ena tistih skladb, kjer sem dejansko občutil to, kar opisuje pesem. Nekaj izgubljenega v času, ljubezen, ki to morda še vedno je, pa je izgubila patino. Ne vem zares. Le blazno mi je všeč. Takisto Anina interpretacija."