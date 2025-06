Ana Ferme stopa v ospredje: Ptice so namenjene vsem, ki se znajdejo na razpotju

Pevka Ana Ferme predstavlja novo pesem Ptice , ki napoveduje novo poglavje v njeni glasbeni zgodbi. Ne stoji več v ozadju, temveč stopa v ospredje. "Pesem je namenjena vsem, ki se v življenju znajdejo na razpotju in morajo verjeti vase, tudi takrat, ko je najtežje," pravi Ana, ki je navdih za ustvarjanje črpala iz svoje nove življenjske vloge. Pred dvema letoma je namreč postala mama Juni , ki je po njenih besedah njena največja motivacija in vir moči.

Videospot, ki so ga snemali v italijanskem Lignanu, so morali zaradi slabega vremena prestaviti kar petkrat. Na koncu pa se je po pevkinih besedah vse poklopilo. Snemalni dan je tudi zahvaljujoč ekipi postal najljubši ponedeljek v njenem življenju.

Na snemanju se je pripetilo nekaj zabavnih anekdot. Med njimi izpostavi trenutek, ko sta morala igralec Tilen Masten in vizažistka Manja Trtnik Korošec odganjati galebe, ki so se lotili piškotov in rogljičkov – vse zato, da so posneli tak prizor, kot so si želeli.