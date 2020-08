Ana Netrebko navdušena, ker znova sodeluje s Slovenskimi filharmoniki

S Slovenskimi filharmoniki bosta v okviru 68. Ljubljana festivala nastopila tudi ruska sopranistka Ana Netrebko in azerbajdžanski tenorist Jusif Ejvazov z opernimi arijami in dueti. Kot sta povedala v izjavi pred koncertom, sta, poletnemu času primerno, izbrala nekaj lažjega, radostnega.

"Imava nekaj resnih arij za začetek, potem pa nekoliko lažji program, za katerega upam, da bo radosten,"je Ana Netrebkokomentirala spored, ki sta ga izbrala z repertoarja oper Giuseppeja Verdija, Antonina Dvoržaka, Giacoma Puccinija, Pietra Mascagnija in Georgesa Bizeta, temu pa dodala še pesem Non ti scordar di me (Ne pozabi me)Ernesta De Curtisa.

To je po njenih besedah primerno za poletje, pesmi, arije in dueti pa po njenem mnenju pod milim nebom in zvezdami še posebej lepo zvenijo. "Tudi za ljudi je bolje, ker sedijo zunaj, gledajo zvezde in sanjarijo ob glasbi," je dodal Jusif Ejvazov. Pevca veliko časa preživita na turnejah in imata obsežen program pesmi in duetov, ki ga občasno spreminjata. Skupaj največkrat nastopata na koncertih, ker se, kot je prepričana sopranistka, njuna glasova ujemata. "Koncerti dajejo možnost, da pokažeš več tega, kar zmoreš. Lahko izbereš zelo različen program za dvourni program," je povedala slavna ruska sopranistka. Po Ejvazovem mnenju je to sicer precej težje, ker pojeta deset različnih arij ali duetov iz različnih oper in morata spreminjati značaj, celo pevsko tehniko, saj gre za različne vrste glasbe.

Zaradi koronavirusa sta zadnji nastop izvedla 8. marca v Liegeu, nato pa so bile vse uprizoritve odpovedane, zato se jima takšen nastop zdi dobrodošel. "Vse sva izgubila, a trenutno imava srečo, da delava. Že jutri se lahko vse ponovno spremeni," je povedala Ana in dodala: "Večina gledališč je zaprtih do konca leta, ne veva, ali bosta Covent Garden in New York odprta vsaj naslednje leto. Za vse glasbenike je to zelo žalostno." Ejvazovu se sicer stanje v Evropi zdi nekoliko boljše. Kot je povedal, se bo jeseni lahko vrnil s starim programom, ki ga je pripravil pred leti. Omenil je Puccinijevo opero Manon Lescautiz Palerma, ki jo pripravljajo v koncertni obliki z manj poslušalci, novembra pa bo sledila Puccinijeva Tosca v Münchnu in na Dunaju, čeprav morda ne pred polnim gledališčem.

