Ana Soklič bo nastopila pred monaškim knezom

Ana Soklič, ki nas je letos zastopala tudi na Pesmi Evrovizije, bo 23. oktobra nastopila v slovitem Hotelu de Paris na gala dogodku Ples v maskah v Monaku.

"Ja, človek je res počaščen in vesel, ko prejme takšno povabilo, ni kaj! Je znak nekega spoštovanja, kar ti da dober občutek, sploh ker sem, kot kaže, vzpostavila toliko zaupanja od izpred dveh let nazaj, ko sem se udeležila njihovega prestižnega Valentinovega plesa, da so me sedaj povabili še drugič! Najbolj me veseli, da je želja, da nastopim s svojim avtorskim repertoarjem. Tokrat želijo slišati Amen, Vodo v angleškem jeziku in tudi eno od mojih, skladbo Hello," je za 24ur.com povedala Ana. Plesa v maskah se bo med drugim udeležil tudi knez Albert II. Monaški, kar Sokličevo navdaja s posebnim vznemirjenjem in strahospoštovanjem. Tudi sicer se veseli novih poznanstev.