Ana Soklič bo Slovenijo na Evroviziji zastopala s pesmijo Amen

Ker lahko po pravilniku izbora Slovenijo ponovno zastopa lanska predstavnica, vendar z drugo skladbo, so člani komisij za Emo tokrat izbirali zgolj novo pesem. Poleg kakovosti so jo izbrali tudi na podlagi tega, katera jeAni Soklič najbolj pisana na kožo.

"Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so prispevali svoja avtorska dela, težko smo izbirali in izbrali. Dejstvo je, da skladba lahko zveni odlično v interpretaciji drugega pevca, a v moji vokalni izvedbi zveni povsem drugače. Z izbrano skladbo sem zelo zadovoljna, upam, da boste tudi vsi vi. Dobro smo uporabili tudi edinstveno priložnost s posnetimi spremljevalnimi vokali, ki jo zaradi vseh ukrepov dovoljujejo letošnja evrovizijska pravila,"je o novi pesmi v angleškem jeziku Amen povedala naša evrovizijska predstavnica.

Glasbo za Amen so napisali Ana Soklič, Žiga Pirnat in Bojan Simončič, pri pisanju besedila je poleg Ane in Žige (ta je zaslužen tudi za aranžma) sodeloval Charlie Mason, ameriški avtor več uspešnic, ki je tudi avtor evrovizijske zmagovalne skladbe iz leta 2014 Rise Like a Phoenix v izvedbi Conchite Wurst.

"Navdih za skladbo je življenje samo. Veliko je stvari, ki me navdihujejo v življenju, in nekako črpam iz sladko-grenkega. Da je pesem nastala v tako elitni zasedbi, mi pomeni vse. To je bila moja dolgoletna želja, ki se mi je uresničila,"je o skladbi še dejala Ana.

Na javni razpis je sicer prispelo 191 skladb, med katerimi sta končno skladbo izbrali dve komisiji. V prvem krogu so komisijo sestavljali dvakratna udeleženka Evrovizije, profesorica Darja Švajger, skladatelj in avtor zmagovalke pesmi Evrovizije 2007 Molitva Vladimir Graić ter Ana Soklič, v drugem krogu pa v sestavi Darja Švajger, vodja službe ZKP RTV SlovenijaMojca Menart in glasbenik Matevž Šalehar - Hamo.

Letošnjo oddajo Ema 2021 sta vodila Lea Sirkin Nejc Šmit, ki sta gledalce popeljala skozi zgodovino najbolj odmevnih slovenskih in jugoslovanskih nastopov, saj letos mineva 60 let od prvega nastopa nekdanje skupne države na Pesmi Evrovizije. Leta 1961 je Jugoslavijo zastopala Ljiljana Petrović, ki je v srbščini zapela slovensko pesem Neke davne zvezdena glasbo Jožeta Privška.