Ana Soklič nastopila pred monaškim princem

Ko poješ za eminentno družbo in je v njej še monaški princ Albert, je to seveda posebno doživetje. In prav to je doživela pevka Ana Soklič, ki je konec tedna nastopila pred visokimi gosti na plesu v maskah v Monaku. V slovitem Hotelu de Paris je nastopila s svojimi avtorskimi pesmimi, tam pa je bila že drugič – pred dvema letoma je namreč že nastopila na njihovem Valentinovem plesu. Za razkošno zabavo je seveda potrebovala tudi razkošno obleko in masko.