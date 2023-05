Ana Soklič o novi pesmi: Všeč mi je, da v Los Angelesu pojejo o Bohinjki

Ana Soklič je že leta svetovno znana vokalistka, ki pa kljub vsemu ni pozabila svojih korenin in otroštva v Bohinju. Prav zato se je odločila, da bo v zadnji pesmi poudarila, od kod prihaja, naslovila jo je Bohinian girl, Bohemian woman. Od Bohinjke do boemke, bi lahko povzeli, pevka pa je v novi skladbi, za katero je besedilo napisala sama, ujela kontraste življenja. Kot pravi, so palete barv življenja tiste, s katerimi ustvarjamo svoje mojstrovine in rišemo spomine. V pesmi je mogoče zaznati tako vplive soula in gospela kot tudi popa.

Ana Soklič je ena izmed svetovno znanih vokalistk, a sama vedno in s ponosom poudarja, da je Slovenka. "Moja duša navdih črpa iz globalnega pristopa h glasbi, a nikoli ne bom zanikala, da sem celo svoje otroštvo preživela v Bohinju," je povedala in razložila, da je tudi to eden od razlogov, da se je odločila to poudariti v novi pesmi. "Moram priznati, da mi je bila zelo všeč ideja o tem, da v Los Angelesu pojejo o Bohinjki," je dodala v smehu.

icon-expand Ana Soklič je ena izmed svetovno znanih vokalistk, a sama vedno in s ponosom poudarja, da je Slovenka. FOTO: Katja Jakuš

V novi pesmi z naslovom Bohinian girl, Bohemian woman se prepletajo vplivi soula, gospela in popa. Slovenska pevka je pri pisanju besedila izhajala iz sebe, vanj pa je ujela kontraste življenja. "To so palete barv življenja, s katerimi ustvarjamo svoje mojstrovine in rišemo spomine. Kontrasti so tisti, ki barvajo naša življenja. Prav tako sem v privatnem življenju zelo mila in preprosta, na odru pa popolnoma drugačna," je še povedala o pesmi.

icon-expand V novi pesmi z naslovom Bohinian girl, Bohemian woman se prepletajo vplivi soula, gospela in popa. FOTO: Katja Jakuš

Tokrat si je Ana pri najnovejši pesmi izpolnila eno željo. "Odkar pomnim, sem si želela ustvarjati glasbo z bogatimi afriško-ameriškimi glasovi, ki jim ob bok po toplini, razsežnosti in moči nihče ne more stopiti. Ponazarjajo odprta vrata v raj. Takšna sodelovanja mi pomenijo vse. Pesem nas poboža z veliko mero čutnosti, senzibilnosti in iskrenosti. Vrača nam pogum in čisti razum," je ob tem še povedala pevka.

icon-expand Za koreografijo je poskrbel lanski finalist oddaje Slovenija ima talent Žigan Kranjčan. FOTO: Katja Jakuš

Čutno skladbo z ljubezenskim sporočilom je opremila tudi z vizualno podobo, pri kateri se je povezala kar z dvema slovenskima Talentoma. Za koreografijo je poskrbel lanski finalist oddaje Slovenija ima talent, Žigan Kranjčan, v videospotu pa je z obroči zaplesala tudi Maša Ferme. "Poleg njiju so sodelovali še plesalka sodobnega in izraznega giba Kristyna Šajtošova, igralec Kolja Chilima Budišin in Katja Djukič na kotalkah," je povedala in dodala, da se dotika iskrene ljubezni in izpostavlja moč ljubljene osebe, ki nas lahko iz teme pospremi v lepoto dneva ali nas zgolj pobere, ko smo na tleh.