Ana Soklič po zmagi na Emi: Popoln šok

Ano Soklič je slovenska javnost spoznala v televizijskem pevskem šovuX Factor, ki smo ga leta 2012 spremljali na POP TV. Že takrat je pokazala svoj izjemen vokal in dala vedeti, da ni muha enodnevnica na slovenski sceni. S pesmijo Voda je zmagala na letošnji Emi in in tako premagala drugouvrščeno Lino Kuduzović . Pred našo kamero je delila občutke takoj po zmagi:

A še preden je stopila na oder, nam je povedala, da si je pomagala z meditacijo: "Preden sem šla na oder, sem do konca poslušala meditacijo. Toliko je dobrih skladb, vsak ima en svoj duh, svoj žanr, svoje občutke in biti 100-odstoten v tem, ko stopiš na oder, je izjemno težko. Malo je pomagalo (nasmeh)."

Za konec nam je še razkrila, da jo čaka njen fant Peter: "Čaka me moj zlati partner Peter. On (Peter) je tudi v tej skladbi. Ko rečem 'ne zmore v naju dva …', ker je to v bistvu končna postaja, če lahko deliš stvari, ki jih čutiš z nekom. Tako da, komaj čakam, da vidim Petra in da bova malo sama (smeh)."

Izkušena Ana se zaveda, da jo pred odhodom v evrovizijski Rotterdam čaka še nekaj dela in se že veseli novih izzivov.