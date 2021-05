Ana Soklič se s pesmijo 'Amen' ni uvrstila v finale

Poleg Slovenije so se v prvem večeru predstavile tudi Litva, Slovenija, Rusija, Švedska, Avstralija, Severna Makedonija, Irska, Ciper, Norveška, Hrvaška, Belgija, Izrael, Romunija, Azerbajdžan, Ukrajina in Malta. Deset današnjih zmagovalk se bo v velikem finalu pomerilo z desetimi zmagovalkami četrtkovega polfinala ter velikimi petimi državami in državo gostiteljico.