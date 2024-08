Anabel: Kot oboževalka bi si želela, da Taylor komentira minule dogodke

Po odpovedanih koncertih na Dunaju, ko so se organizatorji zaradi grožnje terorističnega napada raje odločili, da Taylor Swift ne bo nastopila, se je zvezdnica sedaj vrnila na odre. Na londonskem Wembleyju je v četrtek zvečer po urniku nadaljevala svojo turnejo The Eras. Poleg njenega nastopa so številni pričakovali, da bo končno komentirala tudi situacijo v avstrijski prestolnici, saj je bila vse od odpovedi zavita v tišino. A ne, 34-letnica tega ni omenila niti z eno samo besedo. Kako se ob tem počutijo njeni oboževalci oziroma swiftiji? Na londonskem koncertu je bila tudi pevka Anabel.

OGLAS

Koncerti Taylor Swift so eni najtežje pričakovanih dogodkov, na katerega se oboževalci pripravljajo že leta vnaprej. Zato je bilo nedavno razočaranje ob odpovedi koncertov na Dunaju še toliko večje. A zvezdnica zdaj nadaljuje po ustaljenem urniku in tako je v četrtek že nastopila na londonskem Webleyju, kjer se je zbralo tudi veliko slovenskih oboževalcev. Med njimi je bila tudi pevka Anabel. "To je bil moj prvi koncert od Taylor, zato sem tudi kupila VIP vstopnico, saj sem želela koncert, ki ga vsi tako hvalijo, izkusiti dobesedno iz prve vrste," je zaupala za naš portal.

Anabel se je prvič udeležila koncerta zvezdnice Taylor Swift skupaj z bratom. FOTO: osebni arhiv Anabel icon-expand

Kot velika oboževalka je imela visoka pričakovanja, a kot je povedala, jih je 34-letnica dosegla. "Res zna pričarati nepozaben večer. Najbolj sem se veselila akustičnega dela koncerta, saj nikoli ne veš, katere pesmi bo zapela in če bo na oder povabila kakšnega glasbenega prijatelja. Vsi, ki smo bili na prvi noči v Wembleyju, smo imeli srečo, saj je na oder prišel Ed Sheeran," je razkrila in dodala, da je bilo vzdušje že pred koncertom odlično. "Vzdušje je bilo odlično že v čakalnih vrstah na koncert. Z bratom sva oba istega mnenja, da je pet ur čakanja minilo hitro, ravno zato, ker smo delali zapestnice, jih izmenjavali, se pogovarjali in si krajšali čas," je povedala za 24ur.com.

To je bil tudi pevkin prvi koncert po odpovedi treh koncertov na Dunaju. Je bilo zato med oboževalci pred odhodom v London prisotnega kaj strahu? "Zlagala bi se, če bi rekla, da sem na koncert odšla brez skrbi, vsekakor sem bila nervozna in previdna. Sem pa predhodno prebrala kar nekaj člankov, kako na Wembleyju zagotovijo varnost gledalcev, tako da me je to malo pomirilo," je priznala pevka, obenem pa dodala, da ni pričakovala, da bo Taylor na koncertu omenila teroristično grožnjo, ki se je zgodila v avstrijski prestolnici. "Iskreno, nisem pričakovala, da bo kaj omenila, saj so koncerti od prve do zadnje besede skoreografirani, sem pa bila razočarana, da ni bilo v njenem imenu nobene objave na družbenih omrežjih," je bila iskrena.

Taylor Swift se je v četrtek vrnila na oder na londonskem Wembleyju. FOTO: Profimedia icon-expand