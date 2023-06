Anabel navdih za pesem dobila med vožnjo, napisala jo je v manj kot 10 minutah

Pesem je nastala na prelomnici pevkinega življenja, ko je začutila, da delo, ki ga opravlja ni njeno poslanstvo in se je počutila ujeto tako na osebni kot karierni poti. Iskala je odgovor na vprašanje, kako naprej in vesolje ji je poslalo pesem s simboličnim naslovom To je to .

Anabel je navdih za pesem dobila med vožnjo z avtom, ko je skušala najti način, kako se soočiti s težko odločitvijo in osebi na drugi strani to povedati. V tistem trenutku je zaslišala melodijo, avto ustavila in zapisala prvi verz "Kako naj ti povem...".

Čustva so bila tako močna, da jih je izlila na papir in tako celotno pesem napisala v manj kot desetih minutah. V pesmi in videospotu, skozi simbolične prizore, ki vsebujejo ogenj, dež in intimna, prvinska čustva, izraža žensko moč in svojo novo odkrito svobodo in pot.