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Glasba

Anabel po težkem obdobju in dvoletnem premoru izdala debitantski album

Ljubljana, 27. 10. 2026 11.01 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal Alen Podlesnik +1
Anabel

Pevka Anabel je minuli vikend na koncertu v prestolnici predstavila svoj debitantski album Na polici. Že pred devetimi leti je na glasbeni sceni zasijala z radijsko uspešnico Ob kavi. Pesmi, ki jih je zdaj po dveh letih koncertnega premora predstavila z bendom, pa so nastajale skozi različna obdobja njenega življenja. Tudi v enem najtežjih, ko se je soočala z izgubo mame. Glasba je za Anabel postala prostor, kamor je lahko odlagala svoja čustva, bolečino in spomine.

Anabel se je po dveh letih premora vrnila na koncertne odre in predstavila svoj debitantski album Na polici. Za pevko je album veliko več kot prvenec. Pesmi so nastajale skozi različna obdobja njenega življenja, tudi v enem najtežjih, ko se je soočala z izgubo mame. Glasba je postala prostor, kamor je lahko odlagala svoja čustva, bolečino in spomine.

Anabel
Anabel
FOTO: Arin Rapuš

Pesmi, ki so dolgo čakale na polici, so zdaj končno dobile priložnost, da zaživijo tudi pred občinstvom. Prav zato je bil petkov koncert zanjo tako poseben. Po dveh letih umika z odrov se je vrnila z novim bendom, novo energijo in zgodbo, ki jo je tokrat lahko delila s svetom.

Na polici je tako postal simbol njenega novega začetka in moči, ki jo človek včasih odkrije šele takrat, ko jo najbolj potrebuje. Na albumu sta tudi skladbi Ob kavi in Milano v prenovljeni interpretaciji, ki povezujeta njene začetke z umetnico, kakršna je postala skozi leta.

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Anabel album koncert Na polici pevka

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