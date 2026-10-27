Anabel po težkem obdobju in dvoletnem premoru izdala debitantski album

Anabel se je po dveh letih premora vrnila na koncertne odre in predstavila svoj debitantski album Na polici . Za pevko je album veliko več kot prvenec. Pesmi so nastajale skozi različna obdobja njenega življenja, tudi v enem najtežjih, ko se je soočala z izgubo mame. Glasba je postala prostor, kamor je lahko odlagala svoja čustva, bolečino in spomine.

Pesmi, ki so dolgo čakale na polici, so zdaj končno dobile priložnost, da zaživijo tudi pred občinstvom. Prav zato je bil petkov koncert zanjo tako poseben. Po dveh letih umika z odrov se je vrnila z novim bendom, novo energijo in zgodbo, ki jo je tokrat lahko delila s svetom.

Na polici je tako postal simbol njenega novega začetka in moči, ki jo človek včasih odkrije šele takrat, ko jo najbolj potrebuje. Na albumu sta tudi skladbi Ob kavi in Milano v prenovljeni interpretaciji, ki povezujeta njene začetke z umetnico, kakršna je postala skozi leta.