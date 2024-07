Andi Gal: Največ lahko prispevam k zvoku glasbe, ki jo začutim in mi je všeč

OGLAS

Skoraj vsakemu ljubitelju žive glasbe se je že zgodilo, da je obiskal koncert, domov pa odšel razočaran, ker je bil ta tako slabo ozvočen, da je namesto vseh, ki so stali na odru, slišal le preglasno ritem sekcijo, ali preveč kitare. Odgovornost za takšen razplet se takoj prevali na mojstra oblikovanja zvoka, čeprav velikokrat ta niti ni krivec, saj na zvok vpliva tudi sam prostor, pozicija, kje stojimo ali sedimo, oprema in še bi lahko naštevali, nam je zaupal tonski tehnik Andi Gal, ki za mešalno mizo stoji že skoraj 15 let, kljub mladosti pa že velja za enega bolj iskanih v svojem poklicu, kar dokazujejo tudi sodelovanja s skupinami in izvajalci, kot so Happy Ol' McWeasel, Alo!Stari, MRFY, Zoran Predin, Lačni Franz in nenazadnje Joker Out.

Andi Gal je mojster oblikovanja zvoka, ki sodeluje z najbolj popularnimi slovenskimi skupinami. FOTO: Matic Kutin

Kako te je pot zanesla v glasbene vode? Glasba me je zanimala že od malih malih nog, v osnovni in srednji šoli sem tudi igral v lokalnih bendih. Me je pa istočasno zanimala tudi tehnika, 'obračanje gumbkov' in skrb za zvok. Tekom obiskovanja srednje šole smo mladi v Lendavi zagnali mladinski klub Mansarda in začeli z izvanjem koncertov, v začetku predvsem alternativne glasbe. Ob tem je bilo potrebno poskrbeti tudi za zvok na teh koncertih in ker je mene to zanimalo ter sem bil poleg, se je vse skupaj tam zares začelo.

Gal že več let sodeluje s skupino Happy Ol' McWeasel. FOTO: Simon Gomzi

Tvoja 'specialiteta' je oblikovanje zvoka, ukvarjaš se tudi s snemanjem glasbe. Kako si se učil teh veščin? Moj oče je elektrotehnik, tako da sem v mladosti imel velikokrat možnost prisostvovati in pomagati pri popravilu kakšnih domačih naprav oziroma vsaj odkrivanju napak, zakaj nekaj ne dela. Hkrati pa je po duši velik roker in je v svojih študentskih časih bil v Lendavi in okolici en prvih in edini DJ takratnih časov, ko so na različinih lokacijah delali disco večere in vrteli glasbo. Tako smo doma imeli vedno relativno dobre zvočnike in opremo, na kateri sem spoznal grobe osnove-kaj je ekvilajzer (izenačevalec frekvenc), kako se zvočnike priklopi, kaj je predojačevalec, kaj končna stopnja... Kasneje sem začel igrati kitaro in tako doma kot v bendu iskal nek svoj zvok in kasneje zvok benda. Vse to se je referenciralo na podlagi dosti- po mojem mnenju dobre- preposlušane glasbe, pri čemer je spet oče odigral veliko vlogo, saj sem odraščal ob Ericu Claptonu, Jimiju Hendrixu, Jeffu Becku, Simple Mindsih, Simply Red, Grace Jones, Sade in podobnih izvajalcih.

V obdobju Mansarde je to podkrepilo še branje člankov, gledanje tutorialov na Youtubu in posledično testiranju v klubu, kar je pripomoglo k nekim dobrim začetkom. Ampak hitro dosežeš neke 'omejitve'. Največ sem se naučil, ko so v času MC Pekarne gostovale nekatere skupine z lastnimi tonskimi mojstri, hkrati pa sem jaz začel s skupino ali dvema, hoditi okoli. Ob teh priložnostih imaš srečati razne tonske mojstre, ki res obvladajo zadeve in z zanimanjem gledati, kaj počnejo. Če si prijazen, ti večina njih tudi odgovori na vprašanja 'Lahko vprašam, kaj si zdaj naredil?, Kako to deluje? Kako dosežeš to in to?...' in z veseljem tudi pokaže kakšen trik ali dva. To se še dandanes ni spremenilo, vedno z veseljem poslušam izdelke drugih in potem debatiramo o njih. Edino, kar se je mogoče malo spremenilo, in me veseli, da dandanes tudi mene kdo vpraša za kakšne finte. (Smeh)

Andiju je pomembno, da mu je všeč glasba izvajalca, s katerim sodeluje. FOTO: Simon Gomzi

Kaj mora imeti oseba, ki se ukvarja z oblikovanjem zvoka? Je to posluh, tehnika...Kaj odlikuje dobrega tonskega mojstra? Dobro vprašanje! Vsekakor sta posluh in tehnika zelo dobrodošla, ju pa ne bi dal na prvo mesto. Mislim, da je v prvi vrsti zelo pomembno, da si 'normalen', nekonflikten, miren, prijazen do ljudi okoli sebe in znaš komunicirati z njimi. Oblikovanje zvoka tako na koncertih kot tudi v studiu nikoli ni individualno delo, zelo veliko ljudi skrbi za razne naloge in dela za to, da je na koncu celotna koncertna izkušnja na čim višjem nivoju. Veliko lepše in lažje je delati, kadar se s temi ljudmi dobro razumeš. Jaz večino svojega dela delam z glasbenimi izvajalci oziroma bendi, kar pomeni, da na koncert ali festival pridem kot član benda oziroma ekipe, ki jo spremlja. Kar pomeni, da se oblikovanje zvoka opravlja v veliki meri na njihovo opremo, včasih celo v celoti, ko ne nosim nič s sabo, ampak pridem samo miksat zvok. Kaj od opreme te bo točno pričakalo tam, kako te bodo sprejeli, koliko pomoči in podpore na prizorišču boš imel in kakšne spremembe ter prilagoditve bodo možne s strani obeh, je običajno odvisno od načina komunikacije in prijaznosti. Običajno se večina stvari da dogovoriti, jaz imam bolj kot ne pozitivne izkušnje. Seveda potem pride na vrsto tehnika, katero je dobro čim bolj obvladati in poznati, saj na ta način lahko potem izkoristiš tehnologijo in naprave v celoti, ostaneš miren ter hitro reagiraš, ko gre kaj narobe. Imeti posluh in občutek za glasbo, ki jo delaš oziroma dobro poznavanje te glasbe, je pa vedno bonus, saj samo na ta način veš, kaj točno bi rad sploh dobil kot rezultat. Nekaterih glasbenih stilov enostavno ne delam, ker te glasbe ne poslušam in ne poznam in niti ne vem, kako bi naj zvenela 'prav'.

Z 'vrtenjem gumbkov' se ukvarja že skoraj 15 let. FOTO: Simon Gomzi

V preteklih letih, odkar deluješ kot mojster oblikovanja zvoka, si sodeloval s številnimi glasbenimi izvajalci in dogodki. Kako se odločiš, s kom boš sodeloval? Vpliva na tvojo odločitev tudi tvoj osebni glasbeni okus? Odgovor na to vprašanje sem načel že pri prejšnjem odgovoru. Sodelujem z izvajalci, katerih glasba mi je všeč, jih z veseljem poslušam in v meni vzbudijo veselje. Včasih pride mimo tudi kakšen koncert ali prireditev, kjer ni mogoče ravno moja najljubša glasba, ampak to so načeloma pri meni bolj izjeme. Vsekakor osebni okus najbolj vpliva, saj se mi zdi, da lahko največ prispevam k zvoku glasbe, katero začutim in mi je všeč. Nekdo, ki posluša samo narodno, narodno-zabavno glasbo, bo težko oziroma malo verjetno res dobro zmiksal metalski koncert in tudi obratno.

Andi pravi, da je najlepše sodelovati z glasbeniki, s katerimi delovni odnos preraste še v prijateljskega. FOTO: Simon Gomzi

S kakšnimi izzivi se srečuješ pri svojem delu? Predvsem z egom zvezd! Ne, to je malo za šalo. Moram priznati, da večina glasbenikov, s katerimi sodelujem, če ne celo vsi, so tako kot glasbeniki, dobri tudi kot ljudje. Najlepše je sodelovati s takšnimi ljudmi, s katerimi se ne le 'moraš' družiti samo profesionalno, ampak preraste to tudi v prijateljske odnose in se z veseljem dobiš tudi na kakšni pijači ali pikniku izven delovnih obveznosti. Seveda so tu pa tam tudi kakšne 'ego zvezde' najdejo, ampak takšna sodelovanja so običajno precej kratkoročna. Izzivi so običajno prostorski, včasih je kakšen koncert v hali ali kakšnem drugem prostoru, ki res doni in odmeva, ampak tu nimaš kaj storiti. Lahko se le potrudim svoj miks prilagoditi prostoru na tak način, da zveni čim bolj poslušljivo, jasno in reprezentativno za bend. Drugi izzivi, ki v resnici niso toliko izzivi, ampak mogoče bolj specifike, so pa občasno pomanjkanje spanca, daljše vožnje in podobno.

'Res je lepo videti, ko med in po koncertu ljudje navdušeno ploskajo, kričijo.' FOTO: Grega Tanacek

Kaj pa je najboljši del tvojega dela? Koncert sam, druženje ob njem in na poteh ter zadovoljstvo publike po dobrem koncertu. Res je lepo videti, ko med in po koncertu ljudje navdušenjo ploskajo, kričijo. Pa ni važno, če jih je sto, tisoč ali 10.000. Ob tem, da si mojster oblikovanja zvoka, si še lastnik glasbenega studia, znašel si se tudi v vlogi producenta. Kako kombiniraš vse te različne vloge? Oblikovanje zvoka v živo ali v studiu v resnici nista tako različna. Glavna razlika se mi zdi predvsem v tem, da je v živo poudarek predvsem na doživetju in tem, kako publika doživi koncert, kako jo 'premakniti', če pa se tudi zgodijo kakšne napakice, gre pač to mimo, je v živo. V studiu je pa potrebno biti precej natančen glede napak, saj je posnetek vedno možno zavrteti nazaj in ga poslušati znova, tako da je želja zadeve narediti čim bolj 'perfektne', ampak seveda znotraj meja človeškega faktorja, ne robotsko perfektne. Lepota glasbe in nejnega izvajanja je ravno ta človeški faktor.

Andi Gal sodeluje tudi s skupino Joker Out. FOTO: Matic Kutin