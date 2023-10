Andraž Hribar: Življenje je lepo živeti s polno žlico

Andraž Hribar je zagotovo glasbenik, ki navdih za pisanje pesmi najde v ljubezni in življenju. Nedavno je izdal svoj osmi album, ki ga je poimenoval Neskončnost, rdeča nit pa je nostalgija na minule in še trajajoče ljubezni. Nobena izjema ni niti pesem Vračaš mi več kot ti dajem, ki govori o ljubezni za eno noč, ne glede na strta srca in občasna razočaranja, pa Andraž pravi, da je potrebno živeti življenje s polno žlico.

Andraž Hribar s svojim osmim studijskim albumom ni nobena novost na slovenski glasbeni sceni. Neskončnost, kakor je poimenoval ploščo, je javnosti predstavil in napovedal s čustveno balado Vračaš mi več kot ti dajem, ta pa nakazuje na to, da je celotni album posvečen ljubezni in nostalgiji, prepleta pa se s pevčevimi spomini na mlajša leta. icon-expand Andraž Hribar je osmi album naovedal s singlom Vračaš mi več kot ti dajem. FOTO: Željko Stevanić "Vračaš mi več kot ti dajem je pesem o bežni avanturi. Je pesem o noči, ki naj se nikoli ne konča, o dveh ljudeh, ki sta se našla in nežno prepletla telesi. Z jutrom, ki se bliža, pa prihaja spoznanje, da se bosta morala raziti. Tega se zavedata in se usodi mirno predata. Ostaja le upanje, da bo nekje, nekoč, spet prišel njun čas," je o singlu povedal Hribar, ob promociji albuma pa dodal, da so pesmi zgodbe iz njegovega osebnega življenja. "Absolutno je dobro življenje živeti s polno žlico, ker na koncu ostanejo samo še spomini in zgodbe. Te zgodbe je izjemno lepo zapisati, še posebej, če so se ti dejansko zgodile, saj se jim potem še bolj verjame," je prepričan glasbenik, ki pa dodaja, da je življenje tisto, ki poskrbi za zlomljena srca, iz katerih se rodijo pesmi. icon-expand Andraž Hribar je na osmem albumu še bolj iskren do svojih oboževalcev in jih v posluh daje delčke lastne zgodbe. FOTO: Željko Stevanić "Prvi album delaš popolnoma neobremenjeno, mogoče samo s strahom, kaj bo nastalo, vsak naslednji pa ima za seboj določena pričakovanja. Ta ne izhajajo toliko iz okolice, temveč bolj iz samega sebe. Pristopaš z vsemi izkušnjami in želiš narediti čim boljše, kar si pač naučil skozi celotno preteklo obdobje," nam je o ustvarjanju osmega albuma razkril Andraž, ki pa zase meni, da je zdaj še večji otrok in še bolj naivna oseba, ta iskrenost pa je vedno bolj opazna skozi glasbo, ki jo trenutno ustvarja.