André Rieu v razprodanih Stožicah na noge dvignil vse generacije

"Dober večer," je ob začetku koncerta dejal glasbenik in požel navdušenje obiskovalcev. V nadaljevanju je dejal, da sta to sicer edini dve besedi, ki jih zna povedati v slovenščini in obiskovalce nato vprašal, ali drži, da je naša dežela izredno glasbena dežela. Polne Stožice so mu z vzkliki pritrdile in orkester je pričel igrati.

André Rieu je znova dokazal, da ima v Sloveniji zveste oboževalce. Priljubljeni nizozemski violinist in dirigent je s svojim orkestrom Johann Strauss Orchestra v prestolnici razprodal našo največjo dvorano in poskrbel za večer, poln glasbenih poslastic.

Obiskovalci več kot dve uri dolgega koncerta so lahko uživali v ritmih glasbe iz filma Nune pojejo, pri katerem je orkestru družbo delal veččlanski gospel zbor. Manjkale niso niti klasike, kot sta italijanska popevka Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare) in Presleyjeva Can't Help Falling in Love, za vrhunec večera pa je poskrbel legendarni dunajski valček Na lepi modri Donavi, s katerim so nastopajoči na noge dvignili vse generacije.

Koncerta v Stožicah se niso udeležili le prebivalci širom Slovenije, v dvorani je bilo moč slišati tudi jezike naših sosednjih držav, med katerimi sta prevladovali italijanščina in hrvaščina. Ko je André Rieu proti koncu večera dejal, da se bliža slovo, ga je občinstvo z glasnimi vzkliki prepričalo, naj ostane na odru in zaigra še nekaj skladb.

"Ali niste zaspani?" je vprašal. "Ne," mu je odgovorilo občinstvo. "Pojdite domov," je v šali nadaljeval. "Neee," so v en glas vzkliknili obiskovalci. Poslovilni venček hitov je orkester nato zaključil s poskočno Adieu, mein kleiner Gardeoffizier ter se ob spremljavi stoječih ovacij poslovil z odra.