Andrea Bocelli ob 30. obletnici kariere tudi v puljski Areni

Andrea Bocelli , ki velja za enega najbolj znanih italijanskih pevcev, se je rodil v Toskani in doslej prodal več kot 90 milijonov izvodov svojih izdaj po vsem svetu. Odskočna deska v njegovi karieri je bila zmaga na glasbenem festivalu v Sanremu leta 1994. Kmalu zatem je dobil prvo veliko vlogo v Verdijevi operi Macbeth in začel se je njegov vzpon tudi v klasični oziroma operni glasbi.

Za največjo prelomnico v njegovi karieri velja pesem Con te partiro in kasneje njena različica v duetu s Sarah Brightman z naslovom Time to Say Goodbye, ki je leta 1996 zasedla vrhove svetovnih glasbenih lestvic in sčasoma postala ena najpopularnejših pesmi vseh časov. Sicer pa si je s številnimi nastopi in izdanimi albumi pridobil naklonjenost širokega kroga občinstva, glasbenikov in glasbenih kritikov.

V preteklih letih je podrl vse rekorde v glasbeni industriji, nastopil je na vseh pomembnih svetovnih odrih, požel občudovanje papežev, aristokracije, glasbenih in filmskih zvezdnikov. Nastopal je pred štirimi predsedniki Združenih držav Amerike, tremi papeži, britansko kraljevo družino, številnimi premierji ter na slovesnostih ob odprtju olimpijskih iger, Universal Expo v Šanghaju leta 2010, Universal Expo v Milanu leta 2015 in Expo Dubaj leta 2021.