Andrea Bocelli podpisal ekskluzivno pogodbo z glasbeno založbo

Italijanski zvezdnik klasične glasbe je podpisal ekskluzivno dolgoročno pogodbo z glasbeno založbo Universal Music. Pogodba se nanaša na minula tri desetletja njegove glasbene kariere, pa tudi na nove albume in druge priložnosti, vključno s prenosom koncertov v živo.

Tenorist Andrea Bocelli, ki je prodal več kot 90 milijonov izvodov albumov, njegova glasba pa je imela več kot pet milijard prenosov, je zadnji v vrsti svetovnih zvezd, ki je podpisal tovrstno pogodbo, da bi tako povečal komercialni potencial svoje glasbe v dobi pretakanja. Universal Music, ki zastopa tudi Taylor Swift in zasedbo Beatles, je bil zadnjih 25 let edini distributer njegove glasbe, piše spletni portal The Guardian.

icon-expand Andrea Bocelli je s podpisom pogodbe najavil nove projekte. FOTO: Profimedia

"Popolna pridružitev umetnikom največje založbe na svetu je vrhunec sanj," je povedal Bocelli. Dodal je, da "proslavlja to novo pustolovščino, polno idej, novih projektov in seveda glasbe". Dolgoročna pogodba pokriva izdajanje novih albumov, razvoj številnih avdiovizualnih projektov za televizijo in prenose v živo, uporabo Bocellijeve blagovne znamke prek komercialnih partnerstev ter licenciranje njegove glasbe za uporabo v televizijskih oddajah, filmih, videoigrah in oglasih. "Veselimo se, da bomo delovali v Andreovem imenu in zagotovili, da bodo v njegovi novi glasbi in odličnem katalogu uživali milijoni njegovih oboževalcev ter da ga bodo odkrili še milijoni drugih," je povedal predsednik uprave Universal Music Lucian Grainge. Založba skupaj s Sony Music in Warner Music Group predstavlja veliko trojico v svetu založništva v zabavni industriji.

icon-expand Tenorist odlično sodeluje z založbo Universal Music. FOTO: Miro Majcen