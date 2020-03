Andrea Bocelli v Ljubljani bo, Neisha zaradi koronavirusa odpovedala koncert

Že pred dobrim tednom smo pisali o koncertu Andree Bocellija , ki bo ta vikend nastopil v ljubljanski Areni Stožice ter o koncertu Malume, ki je bil pretekli vikend. Že takrat so iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)sporočili, da razloga za odpovedi koncerta ni, saj takrat pri nas še ni bilo nobenega obolelega za novim koronavirusom. Na uradni spletni strani inštituta piše, da javni dogodki v osnovi predstavljajo tveganje za prenos okužb, zato odsvetujejo obisk množičnih dogodkov naslednjim skupinam oseb: vsem, ki kažejo znake obolenja, starejšim osebam in kroničnim bolnikom, saj so zaradi svojega stanja bolj dovzetni za nalezljive bolezni.

Nina Pušlar pa se za razliko od Neishe koronavirusa očitno ne boji, saj bo vseeno nastopila v enem od ljubljanskih klubov, kjer ima ta konec tedna nastop: "Današnji koncert v Cvetličarni bo. Tako so se odločili organizatorji in verjamemo, da bo vse ok, saj se tudi ostali dogodki in koncerti po večini ne odpovedujejo. Seveda previdnost kjerkoli boste ne bo odveč. Lepo vabljeni, seveda pa je odločitev vaša, kakor vi mislite, da bo boljše. Hvala in lep pozdrav. Ekipa NP."

Upad prodaje kart med 5 in 10 odstotki

Kot so nam na Eventimu pojasnili, so odpovedi in prestavitve dogodkov odvisni od strukture kupcev vstopnine in datuma dogodka."Manjši upad pri prodaji vstopnic smo beležili že v preteklem tednu. V tem tednu se prodaja vstopnic ni znižala. Predvidevamo, da zato ker so tudi kupci bolj ozaveščeni," so za 24ur.com povedali pri največjem prodajalcu vstopnic v Sloveniji.

"Govorimo med 5 do 10 odstotkih upada prodaje vstopnic, odvisno od dogodka. O vračilu vstopnic in denarja ne odloča Eventim, temveč organizator dogodka. Večina organizatorjev se odloči za nadomestni datum dogodka in že kupljene vstopnice veljajo tudi za novi termin. Vsa obvestila organizatorjev ažurno objavljamo na naši spletni strani in na družbenih omrežjih," so za naš portal pojasnili na Eventimu.