Andrej Sevšek: Kot organizator dogodkov se moraš vedno dokazovati

Sezona festivalov je v polnem teku, da lahko obiskovalci v njih uživajo, pa so zaslužni organizatorji, ki se nanje pripravljajo skozi celo leto. Z organizacijo koncertov, pozneje pa še festivalov, se je že ob koncu gimnazije začel ukvarjati Andrej Sevšek, ki je eden najbolj zagnanih in uspešnih v tem poklicu pri nas, z njim pa smo se pogovarjali v času, ko v Tolminu poteka festival Tolminator, nasledil pa ga bo Punk Rock Holiday, katerih vajeti v rokah drži prav on.

Obiskovalci glasbenih dogodkov že dolgo več niso zadovoljni le s tem, da se na odru pojavi njihov najljubši glasbeni izvajalec, še bolj zahtevni pa so obiskovalci festivalov, ki na določeni lokaciji preživijo več dni. Vsega tega se zelo dobro zavedajo organizatorji, kot nam je iz festivalskega prizorišča v Tolminu, kjer v njegovi organizaciji trenutno poteka Tolminator, čez nekaj dni pa se bo pričel Punk Rock Holiday, povedal Andrej Sevšek, pa je vedno bolj pomembno tudi to, da je dobro poskrbljeno tudi za sanitarne prostore, kvalitetno in raznovrstno hrano in pijačo, prizorišče pa ni podobno smetišču.

Andrej Sevšek na prizorišču festivala Punk Rock Holiday. FOTO: Osebni arhiv Andreja Sevška icon-expand

Kaj te je vodilo, da si se podal v svet organizacije dogodkov? Svoj prvi koncert sem organiziral, ko sem dopolnil 18 let. To je bilo leta 1995. To je bilo v 90. letih, ko smo še kot skejterji v Trbovljah poslušali punk, ki pa še ni bil tako popularen, in ustanavljali bende. In posledično, ker ni bilo organizatorjev, smo začeli delati koncerte, kar je bilo še v gimnaziji. Decembra je bil zaključek, jaz pa sem organiziral pač punk koncert in je bil razprodan. takrat sem še igral bobne, je bilo treba vadiiti, v organizaciji pa sem se takoj našel in sem s tem nadaljeval. Potem sem čez dve leti šel v Ljubljano na faks in sem začel delati na Metelkovi v Gali Hali. Najprej sem imel tam tudi vaje z bendom, prostore pa smo imeli nad Gala Halo, pa sem občasno organiziral še kakšen koncert, ko pa se je zamenjala generacija, nekje leta 1998, pa sem začel na polno delati koncertoe v Gali Hali, s tem pa sem se preživlajl tudi kot študnet, da sem delal koncerte vse od Hale Tivoli pa do stadionov. Bil sem del produkcijske ekipe, ki je postavljala tudi večje koncerte, bil sem tudi manager odov, pa samo manager in delal za založbo, tako da sem se dejansko v študnetskih letih izobrazil v poklicu organizatorja. Doštudiral sem kulturologijo, kar pomeni, da me po študiju ni čakala služba, zato pa sem si ga ustvaril sam. Potem so prišli festivali v Tolminu, kjer sem bil že 'stage manager' na Over Jam festivalu, kar je bilo v začetku 2000, potem je bil še Metal Camp, leta 2011, pa smo tam začeli delati Punk Rock Holiday, takrat smo potrdili Bad Religion in NOFX, rabili pa smo še dobro lokacijo, ki bo res atraktivna, zato smo šli še mi sem. Kako pa se razlikuje organizacija festivala kot je Punk Rock Holiday in na primer koncerta skupine NOFX v Ljubljani? Koncerti, ki so v klubih ali pa v Kino Šiška, Cvetličarni ali Media Centru, imajo postavljeno že celotno infrastrukturo in gre za dogodek, ki je kot hiša na ključ, ti pa si se samo vselil. Pri festivalih pa je tako, da ti začneš graditi hišo. Najprej je potrebno urediti vse papirje, potem moraš pa vse sam zgraditi. Če gledamo Tolmin, mi iz nič naredimo eno mesto, ki živi en teden, potem pa vse podremo in sezidamo vsako leto na novo. Se pravi od WC-jev do nove razsvetljave, elektrike, vode in tako naprej. Pač vsako stvar. Praktično je treba na novo narediti in to je ta razlika. Ko delaš v Ljubljani koncert NOFX, narediš pač promocijo za bend, daš karto v predprodajo, promoviraš zadevo, v klub pošlješ zahteve skupine, tam pa že majo osebje, ki izvede ta koncert. Ti, kot organizator, pa samp še rezerviraš hotele, catering, nabaviš večerjo in tako naprej. Kar je bistveno bistveno bistveno manj dela. Je kot ena proti milijon vseh informacij, ki se podijo skozi tvojo glavo, ko ti delaš koncert enga benda ali pa festival.

Andrej Sevšek se poklica organizatorja festvalov in koncertov še ni naveličal. FOTO: Jacqui Van Staden icon-expand

Kako pa izbiraš glasbene izvajalce, katerih dogodek organiziraš? Jih izbiraš sam po lastnem okusu ali te kontaktirajo njihovi managerji in se z njimi dogovarjate? Oboje. Našel sem se v punku, ker tega ni nihče drug pokrival v Sloveniji v tistem času in sem zelo hitro postal del te scene. Agencija v londonu, ki zastopa The Offspring, ima pod svojim okriljem tudi Coldplay. Ta nabor je zelo širok, ko pa ti spoznaš nekega agenta, te lahko ta spozna z drugim, je pa tako, da malo organizatorjev, razen festivalov, lahko dejansko vabi skupine v Ljubljano, bolj se lovi tiste, ki so na turneji. Ti gradiš renome pri agentih v Londonu, Berlinu ali pa kjerkoli že, in ko si ti uspešen in vreden zaupanja organizator, ti začnejo pošiljati tudi ponudbe večjih bendov. Zelo težko rečem, da bi delal Billy Eilish, a tega ne morem, če ni to tudi v interesu managementa, da se to naredi v Ljubljani, ker dejansko nimam tega denarja, da jim ga lahko ponudim. Tako delajo festivali in večja mesta po Evropi. Kako pa si gradiš podobo v tujini? Z dobrim delom. Določen agent ima bende od 200 kapacitete do večjih stadionov. Ko stopiš z njim v kontakt, najprej dobiš enega od manjših skupin, ki jih zastopa, če je vse v redu, si prodal zadosti vstopnic, je bil artist s promocijo zadovoljen, se je dobro počutil v klubu in tako naprej, dobiš vse te kljukice, on pa ti pošlje že malo zahtevnejšo skupino. O tem koncertu slišijo tudi njegovi kolegi, ker je dobra referenca, in ti dajo svoje bende podobnega kalibra. Tako si ustvarjaš ime pri tujih agentih, da lahko potem pripelješ večje zasedbe v Slovenijo.

Andrej Sevšek FOTO: Jacqui Van Staden icon-expand

Kaj bi opisal kot največji izziv pri svojem delu? Če govorimo za sam Tolmin, je najslabša stvar politikanstvo in to, da se moraš ukvarjati z veliko politiki, da se zadeva sploh zgodi. To se je dogajalo med in po kovidu, saj sem se moral ukvarjati več s politiko kot z vsebino. Takrat vlada ni poskrbela za glasbeni in prireditveni sektor, po epidemiji pa so se določene stvari porušile, zato je bilo treba prepričevati določene ljudi na položaju. Takrat smo skoraj izgubili Sotočje, sedaj pa smo si zaupanje ponovno pridobili nazaj z novim županom, da smo nekako spet postavili stvari. V zadnjih treh štirih letih je bilo veliko teh stvari, ne pa vsebina samega programa festivala. To je vedno izziv. Sedaj na Tolminatorju, danes smo tretji dan, smo imeli že peti obisk inšpekcije. Vedno se je treba dokazovati. Tudi če pogledamo Magnifica v Tivoliju, organizatorje prireditev nas vedno obravnavajo kot neke kriminalce in se vedno išče, kaj vse mi kršimo, namesto da bi imeli od države in inštitucij vzpodbudo, ker delamo to težko službo. To je v bistvu največji izziv. Kako je organizirati vsako leto določen festival, na katerega se sicer obiskovalci vračajo, kar je priznanje, moraš pa jih vedno znova zadovoljiti z nečim novim. Kje dobiš ideje? Od ljudi. Punk Rock Holiday smo zelo interaktivno zastavili. Punk pa je skupnost, jaz kot organizator pa sem se preizkusil v različnih vlogah-bil sem lučkar, bil sem manager, včasih sem tudi kje kaj počistil po koncu koncerta, zato poznam delo svojih sodelavcev in njihovo delo cenim. Enako ravnamo s publiko. Nismo samo organizatorji, ki jim nekaj serviramo in poberemo denar, ampak si želimo, da se bendi in obiskovalci počutijo, da soustvarjajo ta festival. To pomeni, da smo tudi na družbenih omrežjih zelo aktivni in povezani z ljudmi, odgovarjamo na njihove kritike, predloge, pobude, v zadnjem času pa nas želijo opozoriti na neke stvari, kako bi jih lahko izboljšali in to niso več kritike. Svetujejo nam tudi glede nastopajočih. Mislim, da je to ključ, da si dober organizator, da imaš dobre odnose s sodelavci in obiskovalci. Da se počutijo kot del skupnosti, ne kot številka, ki je kupila karto.

icon-expand FOTO: Andrej Sevšek

icon-expand FOTO: Andrej Sevšek

Prenosni pepelnik na festivalu Punk Rock Holiday icon-picture-layer-2 1 / 2

Vem, da ste pri Punk Rock Holiday zelo trajnostno naravnani, verjetno je tako tudi pri Tolminatorju. Kot organizatorji imamo visoke standarde, pa tudi subkulture, ki jih gostimo, so zelo podvržene temu. Jasno nam je bilo tudi, da moramo naravo v Tolminu pustiti takšno, kakršno smo dobili, da bomo lahko naslednje leto spet delali. Že od samega začetka festivalov se trudimo, da ne smetimo. Družba se na festivalih izboljšuje, še posebej na žanrskih, saj so tam ljudje zelo odprti. Tudi sam sem vegan, vegetarijanec sem bil zelo dolgo časa, tudi doma ločujem odpadke, trudim se kupovati čim manj plastike, kar pa poskušamo tudi na festivalu. Od pandemije naprej smo začeli uporabljati pralne kozarce, kar je bila že od nekdaj želja, ampak še neizvedljiva v Sloveniji, v zadnjem času pa sta se pojavili dve podjetji, ki sta dovolj blizu, da lahko festival oskrbujejo s svežimi kozarci dnevno. Največji problem na festivalu nam je bil, kako naj operemo kozarce, da bodo ustrezali sanitarnim pogojem. Tudi ko smo še uporabljali plastične kozarce, mislim, da smo bili eni prvih, ki smo prepovedali plastiko in uporabljali biorazgradlijve kozarce in vso embalažo, v kateri se na festivalu servira hrana. Računali smo kavcijo na kozarce, uvedli smo enoto za odstranjevanje smeti, tako da so vsi, ki so prišli v kap, dobili dve vreči za smeti, eno za plastiko, drugo za mešane smeti, ko so ju prinesli v smetnajke, pa so dobili vrnjenih 10 evrov. S tem smo vzpodbujali ljudi, naj ne bodo bedni in ne smetijo, ker potem plačajo. Ni bilo najlažje, ampak so sprejeli. Z denarjem, ki smo ga pobrali od tistih, ki tega niso spoštovali, pa smo plačali najboljšo ekipo čistilcev, da smo res imeli vedno čisto prizorišče.

Andrej s skupino Bad Religion na festivalu Punk Rock Holiday. FOTO: Osebni arhiv Andreja Sevška icon-expand

Sodeloval si že v veliko bendi. Si se kdaj srečal s kakšnimi posebnimi zahtevami? Nisem še slišal za kaj bizarnega, zares. Bil je kakšen hec, da hočejo imeti levo uho od slona ali pa kaj takšnega, je pa res, da ko gre bend na turnejo, preživi tri tedne na avtobusu, zato hočejo dobro jesti in piti. Njihove zahteve so realne, edino kar se tehnike tiče, to pa moraš ti, kot organizator pojasnti, kam skupina prihaja in kaj od opreme ga čaka, potem ni nikoli zares težav. En takšen primer so bili The Offspring, ko so prišli v Tolmin. Njihove zahteve ustrezajo festivalu Rock Am Ring, zato sem poklical njihovega managerja in mu pojasnil, da je kapaciteta festivala 5000 ljudi, oder pa meri toliko krat toliko metrov, zato ne moremo zadostiti zahtevam, oni pa so to sprejeli in zmanjšali potrebe. Delal pa sem tudi produkcijo za prvi koncert Rammstein v Hali Tivoli, kjer so imeli toliko opreme, da je nismo imeli kam za dati. Takrat je njihov produkcijski manager znorel, odprl sosednjo dvorano, kjer je imela Union Olimpija trening, on pa je dejal, da je tam prostor za njihvo opremo. Mi smo jo zložili tja, kar je sprožilo spor z Olimpijo, ampak to je bila ena redkih takšnih stvari. Te pred dogodkom skrbi, ali bo prodanih dovolj vstopnic in ali bodo nastopajoči zadovoljni z obiskom? Ja, seveda. Ampak z leti to malo mine, ker že imaš dovolj dober občutek, koliko kart boš prodal in redko se ušteješ. Več kot imaš kilometrine, redkeje se motiš. V Sloveniji res ne moreš preveriti, koliko ljudi bo prišlo. Če sva prej rekla Billy Eilish, to morajo biti Stožice razprodane. Ali pa na primer Maneskin, ampak za njih sem malo bolj prepričan, da bodo Stožice razprodane, kakor za njo. Zato je tako malo koncertov v Sloveniji, ker morajo biti Stožice zares razprodane, če ne, gre organizator v minus. Res težko je postaviti pravo ceno vstopnice, da jih boš prodal dovolj in pokril vse stroške in na koncu še kaj zaslužil. Ampak za manjše koncerte, ki so v Kino Šiška in Cvetličarni, je pa bolj jasno.

Andrej Sevšek ob 10. obletnici festivala. FOTO: Osebni arhiv Andreja Sevška icon-expand