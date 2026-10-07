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Glasba

Andrej Šifrer 50 let kariere obeležil z novim albumom

Ljubljana, 07. 10. 2026 17.23 pred 3 urami 2 min branja 2

Avtor:
Aleksander Pozvek STA
Andrej Šifrer

Ko nekdo reče 50 let kariere, se morda ne sliši tako usodno kot pol stoletja. A Andrej Šifrer dokazuje, da je tudi po pol stoletja mogoče ostati še kako aktiven – in ustvarjalen. Pel je o Martinovem lulčku, opozarjal, da si je za prijatelje treba vzeti čas, zdaj pa je po petih desetletjih pisanja in petja ustvaril nov album. Na njem je tudi pesem Jopa iz mnogih barv, za katero je danes predstavil videospot. In zanimivost – mladega Andreja v videospotu igra njegov vnuk.

Andrej Šifrer ima nove zgodbe. Zbral jih je na album Pol stoletja pisanja in petja. Novi album je dokaz, da Andrejevo ustvarjanje ne pozna meja. Na njem je združil različne glasbene sloge, zgodbe in prijatelje, čudovitim, že izdanim pesmim pa privoščil sveže preobleke.

Andrej Šifrer
Andrej Šifrer
FOTO: Matej Pušnik

Na plošči je 11 novih komadov in šest remiksov. Med drugim Zoboblues, pri kateri je tokrat sodeloval tudi raper Nipke. Skladbo Zakaj pa ne? je gorenjski glasbenik posnel s frontmanom priljubljene zasedbe Siddharta Tomijem Megličem, pankerjem Perom Lovšinom, Manco Trampuš in Domnom Donom Holcem iz skupine Koala Voice, harmonikarjem Markom Hatlakom ter Žigo Kertom in Markom Jenkom. Na plošči sta tudi skladbi Vsak naj dela, kar mu paše ter Povej mi ti, za katero je glas posodila Mirjam Povh.

Pol stoletja pisanja in petja bogatijo tudi poslovenjena priredba Jopa iz mnogih barv letos preminule legendarne country pevke Dolly Parton ter skladbe Daj mi moč, Slišim tvojo rast in Objem, ki po njegovih besedah govori o tem, da nas lahko imajo rade množice ljudi, a rabimo objem le od enega človeka. Pod produkcijo se podpisuje angleški "glasbeni genij" Dave Cooke.

Šifrer je v svoji karieri nanizal več kot ducat plošč in uspešnice, kot so Moje miške, Stoj Marija, Ostani z nami, Lepa dekleta ljubijo barabe, Gorska roža, Martinov lulček, Uspavanka za Evo, Šum na srcu, Vse manj je dobrih gostiln in Za prijatelje.

Med srečne okoliščine, ki so določile njegov poklic, Šifrer prišteva več stvari: prijateljstvo z Aleksandrom Mežkom, ki je bival v Angliji, lastno poznavanje glasbe takratnega časa, iz katere si je kot vzornike vzel poete s kitaro, kot so James Taylor, Jackson Brown in Joni Mitchell, ter spodbudo Staneta Sušnika, ki je bil takrat edini poznavalec tega področja.

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07. 10. 2026 21.09
Nejbrž ste mislili Jackson Browne
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flojdi
07. 10. 2026 18.16
Dobro.
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