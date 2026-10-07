Andrej Šifrer 50 let kariere obeležil z novim albumom

Andrej Šifrer ima nove zgodbe. Zbral jih je na album Pol stoletja pisanja in petja. Novi album je dokaz, da Andrejevo ustvarjanje ne pozna meja. Na njem je združil različne glasbene sloge, zgodbe in prijatelje, čudovitim, že izdanim pesmim pa privoščil sveže preobleke.

Na plošči je 11 novih komadov in šest remiksov. Med drugim Zoboblues, pri kateri je tokrat sodeloval tudi raper Nipke. Skladbo Zakaj pa ne? je gorenjski glasbenik posnel s frontmanom priljubljene zasedbe Siddharta Tomijem Megličem, pankerjem Perom Lovšinom, Manco Trampuš in Domnom Donom Holcem iz skupine Koala Voice, harmonikarjem Markom Hatlakom ter Žigo Kertom in Markom Jenkom. Na plošči sta tudi skladbi Vsak naj dela, kar mu paše ter Povej mi ti, za katero je glas posodila Mirjam Povh.

Pol stoletja pisanja in petja bogatijo tudi poslovenjena priredba Jopa iz mnogih barv letos preminule legendarne country pevke Dolly Parton ter skladbe Daj mi moč, Slišim tvojo rast in Objem, ki po njegovih besedah govori o tem, da nas lahko imajo rade množice ljudi, a rabimo objem le od enega človeka. Pod produkcijo se podpisuje angleški "glasbeni genij" Dave Cooke.