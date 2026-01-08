Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Andrej Šifrer sestavil zvezdniško zasedbo glasbenikov

Ljubljana, 08. 01. 2026 17.19 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.M.
Andrej Šifrer

V časih, ko v Sloveniji tako rekoč vsak vleče na svojo stran, se je Andrej Šifrer odločil sestaviti zvezdniško zasedbo glasbenikov treh generacij in s skupnimi močmi ustvariti himno združevanja. Kdo vse se mu je pridružil pri pesmi z naslovom Zakaj pa ne?

Andreju Šifrerju so pesem z naslovom Zakaj pa ne? med drugim pomagali ustvariti Tomi Meglič, Pero Lovšin in Manca Trampuž, za mladost in elan pa je Andrej angažiral Otroški pevski zbor Osnovne šole Stražišče. Prav to gorenjsko osnovno šolo je med odraščanjem obiskoval tudi sam, sedaj pa je postala kulisa za snemanje videospota za novo pesem.

Andrej Šifrer sestavil zvezdniško zasedbo glasbenikov
Andrej Šifrer sestavil zvezdniško zasedbo glasbenikov
FOTO: 24UR

Pri projektu sta sodelovala tudi Marko Hatlak, Domen Don Holc, zbrani glasbeni družbi pa se je pridružil tudi Žiga Kert, nadobudni glasbenik, ki vodi in sodeluje pri različnih komornih skupinah in deluje tudi v Avstriji. Eno bistvenih sporočil skladbe je namreč prav verz: "Zakaj pa ne bi enkrat nekaj skupaj 'naredil'?" In znani obrazi slovenske glasbene scene iz zelo različnih žanrov so v en glas rekli: "Pa dajmo!"

"Močnejši in pametnejši smo, če se bomo zmenili. Otroci so prihodnost, mi pa preteklost," je povedal Šifrer. Njegovo vabilo je bilo dovolj, da je Tomi Meglič takoj rekel 'ja'. K temu je pripomoglo dejstvo, da je prav Andrejeva glasba prva, ki jo je frontman Siddharte kot deček poslušal. "Zelo pomembno je to, da skupaj držimo. Politika nas razdvaja, ljudje, tudi če smo drugačni, smo pozitivni," pa je prepričan Lovšin.

Več o projektu Zakaj pa ne? v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV.

andrej šifrer Zakaj pa ne pesem videospot

Katy Perry: Počitnice v družbi nekdanjega in sedanjega partnerja

V Ljubljano prihaja 9. Zimski festival

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama iz pekla? Yolanda Hadid in temna plat vzgoje
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
zadovoljna
Portal
Sin mami razkril, da ima oče punco
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
9 slavnih oseb, ki živijo z multiplo sklerozo, to so njihove zgodbe
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
cekin
Portal
Z urejanjem nohtov do milijonov
Katere pokojnine bodo višje?
Katere pokojnine bodo višje?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
moskisvet
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
dominvrt
Portal
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
okusno
Portal
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445