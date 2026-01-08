Andrej Šifrer sestavil zvezdniško zasedbo glasbenikov

Andreju Šifrerju so pesem z naslovom Zakaj pa ne? med drugim pomagali ustvariti Tomi Meglič , Pero Lovšin in Manca Trampuž , za mladost in elan pa je Andrej angažiral Otroški pevski zbor Osnovne šole Stražišče . Prav to gorenjsko osnovno šolo je med odraščanjem obiskoval tudi sam, sedaj pa je postala kulisa za snemanje videospota za novo pesem.

Pri projektu sta sodelovala tudi Marko Hatlak, Domen Don Holc, zbrani glasbeni družbi pa se je pridružil tudi Žiga Kert, nadobudni glasbenik, ki vodi in sodeluje pri različnih komornih skupinah in deluje tudi v Avstriji. Eno bistvenih sporočil skladbe je namreč prav verz: "Zakaj pa ne bi enkrat nekaj skupaj 'naredil'?" In znani obrazi slovenske glasbene scene iz zelo različnih žanrov so v en glas rekli: "Pa dajmo!"

"Močnejši in pametnejši smo, če se bomo zmenili. Otroci so prihodnost, mi pa preteklost," je povedal Šifrer. Njegovo vabilo je bilo dovolj, da je Tomi Meglič takoj rekel 'ja'. K temu je pripomoglo dejstvo, da je prav Andrejeva glasba prva, ki jo je frontman Siddharte kot deček poslušal. "Zelo pomembno je to, da skupaj držimo. Politika nas razdvaja, ljudje, tudi če smo drugačni, smo pozitivni," pa je prepričan Lovšin.

Več o projektu Zakaj pa ne? v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV.