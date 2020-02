Andropavza: Drugopubertetniki, ki radi štejejo do tri

Skupina Andropavzaje nastala leta 2017, ko so se na pivu dobili stari prijatelji Davorin Pavlica, Marko VavpotičinAndrej Predin. Trem ljubiteljskim glasbenikom se je ob pogovoru porodila pobuda, da bi se začeli za zabavo dobivati in igrati lastno glasbo. Kmalu se jim je pridružil še bobnar Blaž Gregorin in začeli so se ostriti obrisi nove glasbene skupine.

"Ime Andropavza namiguje na našo starost in pristop h glasbi, ne pa tudi našega odnosa do glasbe Praviloma nastajajo nadobudne glasbene skupine v srednji šoli ali kasneje na faksu, mi pa smo se zbrali kot mladi očetje, utrujeni od služb, ki trkajo na vrata krize srednjih let. V prostoru za vaje smo našli zatočišče pred obveznostmi vsakdana, postali smo drugopubertetniki. Je pa res, da nismo povsem neizkušeni, Davorin in Blaž imata za seboj kar nekaj glasbene kilometrine. Ime Andropavza je predlagal Mare, ki je srce skupine in nas zna najbolje ubesediti. Kot nekajkrat izgovoriš Andropavza se ti zazdi, da je popolno ime. Še posebej v luči našega pristopa in pričakovanj. Ne slepimo se, da je pred nami kariera rokerskega življenja, čeprav se nam malce nasmiha," so o svojem imenu in vzgibih razložili člani zasedbe.

Andrej je kot pevec in ritem kitarist poskrbel za avtorstvo skladb, Mare je prijel za bas kitaro, Davorinovi prsi so se pognali po električni kitari, Blaž pa je kot prekaljeni bobnar poskrbel za čvrste ritem temelje. Po prvih koncertih so dobili dovolj samozavesti, da so se odpravili v studio, kjer so pod producentsko taktirkoDomna Graceja in ostrim ušesom Jeana Markiča posneli dve skladbi. Za prvi singel so izbrali pesem o prepovedani ljubezni z naslovom Preštej do tri. Na njej igra Domen trobento, Jean pa hammonde in roadse. Obe skladbi sta bili posneti na mah v enem snemalnem dnevu. Druga skladba Kaj bo ti srce se trenutno še kali in čaka na svojo priložnost.