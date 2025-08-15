Anej Piletič pred rojstvom prvorojenke z darilom za oboževalce

Anej Piletič se po letih zatišja vrača na glasbeno sceno kot izvajalec. Pod umetniškim imenom Oliver Rio, pod katerim deluje in ustvarja v ZDA, je izdal svojo prvo skladbo Shade. Kot opiše, v skladbi prepleta več različnih glasbenih žanrov - r'n'b, house in deep house. Ob tem pa ne skriva dejstva, da je skladbo ustvaril predvsem za tuja tržišča.
Slovenski glasbenik ob tem napoveduje izid vsaj ene skladbe mesečno do konca leta, za pravkar izdano skladbo Shade pa bo v prihodnje izdal več remiksov "z nekaterimi zelo velikimi imeni". "V teh dveh letih sem 'sfiltriral', v kakšnem žanru želim ustvarjati. Prvotno je bilo vse skupaj bolj popovsko, bližje BQL, zdaj pa sem pristal na to, kar predstavlja tudi Shade. To je mogoče bolj prava oblika mene. Sem bolj zadržan človek in mi je zanimiva slika mene tudi kot didžeja," je dejal.
Kot pove, gre njegova kariera producenta "z roko v roki" s tem, da bo lahko več časa preživel s svojo ženo Izo Piletič in bodočo hčerko. Marca je par namreč razkril, da pričakuje prvega otroka, maja pa sta s svojimi sledilci delila še posnetek razkritja spola. "Dobro je imeti zasebno življenje, ob tem pa še vedno početi to, kar rad počneš - v mojem primeru biti producent in izvajalec, ampak bolj z domačega kavča oziroma studia," je še povedal in dodal, da skupaj z Izo že odštevata dneve do rojstva prvorojenke.
Piletič se je slovenski javnosti predstavil z nastopanjem v dvojcu BQL, ki ga je poleg Aneja sestavljal še njegov brat Rok. Leta 2023 je Anej zapustil dvojec in se odpravil v ZDA, kjer je ustvarjal glasbo za druge izvajalce in izvajalke.
