Angleški rockerji so rabutali pri kanadskem pop šampionu

NOTHING BUT THIEVES – Welcome to the DCC

Da ti tile frajerji nosilnega rifa niso izmaknili The Weekendu oz. ga prevzeli iz Kanadčanovega komada Sacrifice? Kakorkoli že. Odkrito speederski tip rock komada mi je bil vedno všeč. Rušilni ritem, čeravno plastičen, sploh pozdravljam. Nekaj kot nikoli-podobni prodorni glas frontmana ambiciozne rock zasedbe pa me enako ne zmoti, kvečjemu obratno. Komplot, ki ga kot svoj novi super hit ponuja zasedba iz angleškega Essexa, bi kaj lahko izzvenel še bistveno bolj kičasto, a ne. Sveži Nothing But The Thieves me bežno spomnijo na prve izdaje prav tako angleških funky rockerjev Don Bronco, ki so v zadnjih nekaj letih na žalost zabredli v dolgočasno heavy-rock konvencijo. Ocena: 4 CHIIILD – Bon Voyage

Sprva se je kanadski pevec in avtor predstavljal kot sintetični soular. Toda zlitje indie-popa in soula z dodatkom raperskih drobtin je na artistovem aktualnem albumu Better Luck In The Next Life prešlo v nekaj izjemno očarljivega. Načeloma je tudi Bon Voyage, nemara celo najboljši komad na omenjenem tretjem glasbenikovem dolgometražnem zalogaju, skrajno preprost, tako oblikovno kot tudi izvedbeno. A ravno ta vokalistova zamaknjenost songu nameni prostran pripovedni horizont. Chiiild ima lepo navado svoje kratke songe nasičiti z opojnimi refreni, kar sledi pred in po teh, pa je lahko precej bolj puhlo. Formula se zdi skoraj idejno shirana, a rezultat, ki je ključen, je pa veličasten. Ocena: 5 ARRDEE FT. CAT BURNS – Home For My Heart

Brightonski drillar ali pač raper grabi proti drugemu albumu. ArrDee je, mimogrede, postal celo filmski igralec. Njegov drugi met velikega formata najavlja tale sicer ne posebej izvirna kompozicija. Tudi ArrDeejevo rapanje je v primerjavi z napuhom in obenem s pronicljivim zlikovstvom, prepoznanim na delu Pier Pressure (2022), že malenkost osivelo. Medtem je v tem konkretem pop-iš zvarku za odtenek bolj prepričljiva njegova gostja, prav tako raperka Cat Burns. Mimogrede, on je star 20, ona 22. Londončanka svoj albumski prvenec za zdaj še gnete. Ima pa Home For The Heart krasen, predvsem genialno zmontiran video, mar ne? Nekateri songi imajo res srečo. Ocena: 3 ASTRID S – F*** Off

