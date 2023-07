Ani Frece in Hotel za srečo: Zgodba o Razvajenki ni zgodba o sreči

Hotel za srečo sestavljajo kitarist in avtor glasbe Marko Mozetič Mozo , kitarist Marko Čepak Maki , harmonikar Zmago Štih ter kontrabasist Nikola Matošić . V sodelovanju s pevko Ani Frece predstavljajo pesem z naslovom Razvajenka , za katero so posneli tudi videospot.

Pesem govori o ženski, ki se pusti razvajati svojemu izbrancu, in v tej vlogi zelo uživa. Ta zgodba pa vseeno ni le sreča in veselje, saj moški, ki ji nudi vse to, vsak dan le še več dela, razvajenka pa ugotavlja, da ji vse te materialne dobrine ne pomenijo nič, če izgubi njiju, če nimata časa za odnos, drug za drugega. Glasbeniki s pesmijo sporočajo, da je ženska pravzaprav razvajenka v smislu, da želi odnos, da želi njega in da ji ni tega nikoli dovolj. Hoče še več tega, to kar je v današnjem svetu postala vrednota, ki jo zaradi hitrega tempa vedno bolj izgubljamo. Čas zase in drug za drugega.

Avtor glasbe je Marko Mozetič Mozo, tudi član banda Hotel za srečo, ki je avtor vseh skladb do sedaj. Besedilo je napisal Jose iz dueta Murat & Jose. Video je zasnoval in posnel Igor Pečoler s svojo ekipo. Videospot so posneli v vasici Tomaj.