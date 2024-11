Ani Frece: Najlepše je, da lahko pristno ljubezen pokažem s svojim možem

OGLAS

"Zelo sem vesela, saj sem si za letos zadala, da bom več počivala, to je bilo v prvem planu. Po enem letu spet izdajam skladbo, ki je zelo drugačna in je tudi za mene čisto nekaj novega od tega, kar smo do sedaj poznali za zasedbo Ani Frece in Hotel za srečo. Mi pravimo, da imamo več sob v hotelu in da zdaj odpiramo eno novo, ki je do zdaj še ni bilo," je ob predstavitvi nove pesmi Bosa se igrat? povedala Ani Frece.

"V hotelu je tako, da imamo več sob, imamo tudi bar in gala večerje za različne potrebe in različne goste, te pa še res ni bilo. Ta je takšna, da bomo v decembru lahko malo poplesovali in se zibali v ritmu malo drugače," je še dodala pevka. "Bosa se igrat? sporoča, da je v življenju treba najti sproščene trenutke. Vemo, da je to enostavno, ko smo mladi, ko smo študenti in smo lahko res brezskrbni ter nimamo neke odgovornosti. Ko pa smo enkrat straši, imamo odnos, svoje podjetje ali karkoli drugega, je pa mogoče to težje, saj imamo odgovornost. Kako si torej vzeti čas in biti brezskrben?" je o pesmi povedala Ani, ki je je sicer mamica dveh punčk, zato si takšne trenutke težje vzame, a si jih vseeno privošči.

"Midva z možem si takšne trenutke mogoče vzameva med delovnim časom, včasih sem bila to navajena narediti zvečer, tudi ustvarjala sem takrat, zdaj pa je to težje. Predvsem kar se ustvarjalnosti tiče, saj nisem jutranji tip človeka, ko odidejo otroci v vrtec, pa tudi ne gre na silo nekaj ustvariti, ampak se je zato treba drugače organizirati in se vse da," nam je zaupala pevka.

