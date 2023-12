Ani Frece v videospotu za novo pesem ujela pristne družinske trenutke

"To je moje najlepše snemanje do sedaj, saj smo video snemali v moji domači Savinjski dolini," je povedala glasbenica in dodala: "Še lepše mi je pri srcu zaradi dejstva, da smo v video zgodbo ujeli pristne družinske momente s pravimi člani družine."

In o čem pesem Moj božični hit pravzaprav govori? "Hit je pesem, ki takoj zadane. V tej pesmi je uporabljen prenesen pomen, tako da je moški, o katerem je govora, takojšen hit. Takoj zadane v srce. Veliko je hitov, ampak večina jih utone v pozabo. Samo nekateri od njih so nam tako ljubi, da jih vedno znova poslušamo, se jih razveselimo in nam ob njih zapleše srce. Enako velja za ljudi. V tej zgodbi se ljubezen začne nekje okrog božiča in še vedno traja, hit je še vedno aktualen."

"Moj hit je moja družina, moji glasbeni kolegi v videu in vse, kar si želim, je, da se moj hit v prenesenem pomenu besede obdrži. Na veliko skupnih božičev. To pa želimo tudi našemu občinstvu," je še povedala glasbenica, ki se je v preteklosti decembra mudila po nastopih, letos pa je prvič več časa za družino. "Decembre do sedaj sem večinoma preživela v hitenju od enega na drug nastop, pred tremi leti sem postala prvič mami, vmes je bila tudi korona. Letos pa je prvo takšno leto, da je vzdušje malo bolj 'normalno', prav želim si biti čim več doma, v krogu družine, da si zavrtimo naš videospot, uživamo na toplem, kuhamo in se 'crkljamo'. Imam občutek, da sem v enem od najlepših obdobjih svojega življenja do sedaj. Lepo mi je. Hvaležna sem za to – in to srečo se po mojem mnenju lahko začuti na ekranu."