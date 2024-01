Anika Horvat novo pesem poklonila očetu: On je moja srečna zvezda

Aniko Horvat, zmagovalko številnih slovenskih glasbenih festivalov in ambasadorko naše Obale, je v svet petja ter glasbe kot devetletno deklico vpeljal pokojni oče, sicer glasbenik Ferry Horvat. Prav njemu posveča novo pesem Zvezda, med snemanjem videa v domačem Portorožu in Piranu pa se je Anika vrnila tudi na mesto prvega nastopa, kjer je kot osnovnošolka sredi 80. letih zapela na stopnicah nove osnovne šole v Portorožu.

OGLAS

"Tudi ljudje, ki niso več med nami, pa smo jih imeli najraje, gotovo nekje bdijo nad nami. Tako kot so bili tukaj z nami v času svojega življenja. Danes je zame moja srečna zvezda moj oče," je prepričana Anika Horvat, ki je novo pesem z naslovom Zvezda posvetila očetu Ferryju. Prav on je namreč zaslužen za to, da že leta sledi svojemu glasbenemu poslanstvu, ki ga je podedovala prav po njem.

Anika Horvat je novo pesem z naslovom Zvezda posvetila očetu Ferryju. FOTO: Arhiv izvajalke icon-expand

Ambasadorka lepot slovenske Obale je med snemanjem kadrov za videospot v domačem Portorožu in Piranu obujala spomine na otroštvo in odraščanje. "V videospotu so lokacije, kjer sem dejansko preživljala svoje otroštvo. Med drugim je notri pomol, s katerega sem skakala v vodo in se naučila plavalnih veščin, notri je tudi moja ulica, v kateri sem stanovala in se na mostičku igrala s kužkom. Tudi piranske ulice, optiko mojega očeta in Trg prvega maja, kjer sem preživela pol mojega otroštva, smo ujeli," je razložila in dodala, da je notri tudi stopnišče, na katerem je prvič javno nastopila.

Med prvim nastopom na šolskih stopnicah se je kot devetletna deklica sicer zmotila pri besedilu, utihnila in povsem potrta odšla z odra. Pa se kljub neslavnemu začetku kasneje ni pustila motiti in kljub začetnim težavam na teh prvih stopnicah kariere glasbeno poslanstvo uspešno nadaljuje še danes.

Skladbo je primorska glasbenica ustvarila skupaj s prijateljema Kevinom Koradinom in Laro Baruco. FOTO: Arhiv izvajalke icon-expand