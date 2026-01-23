Naslovnica
Glasba

Anika Horvat odpira vrata sanjam in novemu albumu

Koper, 23. 01. 2026 21.22 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Anika Horvat

Anika Horvat predstavlja novo skladbo Sanje brez mej, ki ni le svež singel, ampak tudi napoved albuma. Pesem poslušalca popelje v svet optimizma, domišljije in poguma, tja, kjer sanje nimajo mej. "Sanjajte, ustvarjajte in si upajte," pravi primorska glasbenica.

"Sanjajte in ustvarjajte, saj nas to ohranja radovedne in povezane s samimi seboj," pravi Anika Horvat, ki v sveži skladbi Sanje brez mej odpira prostor domišljiji in pogumu ter nas vabi na potovanje, na katerem sanje nimajo mej.

Pesem je potovanje v objem najlepših let, pravi Anika in priznava, da ji glasba danes pomeni več kot kadarkoli prej. Sporočilo pesmi je preprosto in jasno: ne dovolite, da vam kdo vzame sanje. "Sanjajte, ustvarjajte in si upajte, saj so sanje zato, da jih uresničujemo," zatrjuje glasbenica.

Skladbo Sanje brez mej je Anika ustvarila v sodelovanju s svojo dobro uigrano ekipo. Glasbo je soustvarila s Kevinom Koradinom, ki se je podpisal tudi pod glasbeno podlago igranega dela videospota, besedilo pa je po njeni zgodbi napisal Leon Oblak.

anika horvat sanje brez mej nova pesem

Umrl nekdanji basist skupine Scorpions Francis Buchholz

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

