Anika Horvat odpira vrata sanjam in novemu albumu

"Sanjajte in ustvarjajte, saj nas to ohranja radovedne in povezane s samimi seboj," pravi Anika Horvat, ki v sveži skladbi Sanje brez mej odpira prostor domišljiji in pogumu ter nas vabi na potovanje, na katerem sanje nimajo mej.

Pesem je potovanje v objem najlepših let, pravi Anika in priznava, da ji glasba danes pomeni več kot kadarkoli prej. Sporočilo pesmi je preprosto in jasno: ne dovolite, da vam kdo vzame sanje. "Sanjajte, ustvarjajte in si upajte, saj so sanje zato, da jih uresničujemo," zatrjuje glasbenica.