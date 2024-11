Anika Horvat ponovno več dejavna v glasbi: Pesem izhaja iz mojega srca

V zadnjih dveh letih je Anika Horvat spet bolj pridna, več se je začela posvečati glasbi in tako ponovno v svet pošilja novo pesem. Pesem nosi naslov Ptice v nas, za katero pravi, da najprej izhaja iz njenega srca in prav to ji da slutiti, da se bo dotaknila tudi drugih. Slovenska pevka je videospot zanjo posnela v gorenjskih koncih, ki so jih izjemno ljubi, saj ima nanje lepe spomine še iz otroštva.

Anika Horvat predstavlja novo pesem, ki nosi naslov Ptice v nas. "Naslov pesmi pomeni, da si svoboden kot ptice, ko letijo. V pesmi je omenjeno tudi morje in sama sem svobodna tudi, ko plavam. Besedilo pesmi je sicer napisal Gregor Stermecki," je povedala in dodala: "Skladba najprej izhaja iz mojega srca in sama jo močno začutim, zato mislim, da bo našla pot tudi do drugih."

Anika Horvat predstavlja novo pesem, ki nosi naslov Ptice v nas.

Pesem ponazarja pot našega vsakdanjika, ki je polna vzponov in padcev in nas vodi do spoznanja, kaj nas v življenju resnično žene in kako lahko poletimo na krilih svobode. Hkrati pa nam pomaga najti tisto edinstvenost v sebi, ki nam napolni dušo in daje občutek izpolnjenosti.

Za pesem je posnela tudi videospot. "Zadnje čase se pri snemanju videospotov držim svojega dobrega prijatelja Dejana Baboseka. Nekaj časa sicer nisva sodelovala, zdaj pa sva se spet našla, saj sem nedavno posnela skladbo za njegov film Jama, zdaj pa se me ne more rešiti. Z njim je res fino delati in upam, da mi bo nekoč ponudil tudi filmsko vlogo," se je pošalila. Zadnji videospot so snemali na gradu Dvor v Preddvoru, za kar se iskreno zahvaljuje grofici in grofu. "Ko sem oblekla starinsko obleko, sem se počutila kot grofica," je zaupala.

Pevka se je na snemanju spota počutila kot grofica.

Zakaj je za snemanje spota spet izbrala Gorenjsko? "Ko sem bila majhna, smo s starši ves čas hodili na Bled na izlete. Seveda smo obiskovali tudi druge kraje, a Bled ima v mojem srcu posebno mesto tudi zato, ker sem tam prvič nastopila v veliki dvorani na Blejskem srčku. Nisem se sama odločila, da bom pevka, glasba je izbrala mene," je razkrila.

Glasbenica je bila v zadnjih letih malo manj dejavna, zdaj pa se spet več posveča glasbi.